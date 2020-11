Johaug gikk rett i ledelsen og ved 2,5 kilometer ledet hun med tolv sekunder ned til Heidi Weng.

Ingen var i nærheten av å utfordre skidronningen, som økte ledelsen ved hver passering. Ved seks kilometer var ledelsen på 30 sekunder.

Johaug startet et halvt minutt bak Weng og tok henne igjen underveis. Med tiden 23,20 vant Johaug med 36 sekunder foran Weng.

Johaug innrømmer at hun har hatt bedre dager i skisporet.

– Jeg er fornøyd, for all del, men det var litt småplukk teknisk. Det var litt tungt, og jeg måtte jobbe litt med meg selv. Jeg håper jeg kan løse det til neste helg, sier hun til TV 2.

Heidi Weng, som gikk ut 30 sekunder foran Johaug, fikk besøk av Dalsbygda-ekspressen før det var gått fem kilometer. Hun hang på helt til den siste bakken. Da satte Johaug inn et ekstra gir.

– Hun går fort fra start til mål. Det er ingen pauser, så man må være ekstremt god på å presse seg. Therese er ekstremt «hard i hue», litt som Petter Northug. Jeg skulle gjerne hatt hodet til Johaug, sier Weng.

Hun er glad åpningshelgen er over.

– Nå blir det deilig å komme hjem og sove litt, sier Weng.

– Feier all tvil til side

Nå ser Johaug frem mot duellen mot de svenske løperne.

– De går fort de der svenskene, så alt kan skje neste helg, understreker Johaug til NRK.

– Therese Johaug feier all tvil til side og bekrefter at hun er verdens beste kvinnelige langrennsløper også ved inngangen til årets sesong. Etter å ha sett den svenske åpningen på TV i formiddag, er det ingen tvil om at Johaug er bedre enn sine svenske utfordrere, og hun beholder dermed favorittstempelet i Ruka, mener TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad.

Helene Marie Fossesholm ble nummer tre, 50 sekunder bak Johaug.

– Det var ikke helt sånn jeg hadde håpet på i dag. Det var på ingen måte dårlig, det var greit. Det manglet litt futt i beina, sier Fossesholm til NRK.

– Det er gledelig å se at Heidi Weng også viser stigende form, selv om hun enda har mye å gå på. Skal det bli flere norske medaljer på distanse enn de Therese kommer til å ta, er vi helt avhengig av at Heidi hever seg et hakk og at Helene Marie Fossesholm fortsetter utviklingen. I dag var hun hakket svakere enn forventet, men hun kan vi vente oss mye av i årene som kommer, sier Skinstad.

Simpson-Larsen overrasket

Dagens overraskelse var Karoline Simpson-Larsen som imponerte i sporet. Med et knalløp gikk hun i mål til ledelse da 36 løpere hadde passert målstreken. Hun endte som nummer fire, 58 sekunder bak Johaug.

– Det er utrolig gøy, godt å kjenne at kroppen spiller på lag, gode ski og at man får uttelling for den trening man har lagt ned. Det har vært mye hard trening. I dag er en fjerdeplass meget godt for min del. Jeg visste ikke at jeg lå så godt an før det var igjen to kilometer, så det var gøy, sier Simspon-Larsen til NRK.