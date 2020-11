Gladmelding for håndballjentene: Målvakt frisk og klar for samling

Nå lysner det litt på keeperfronten for landslagssjef Thorir Hergeirsson, for Emily Stang Sando er koronafri og slutter seg til landslagstroppen for treningskampene mot Danmark neste uke.

– Jeg er «fri» og ute av karantene. Alle testet negativt, og jeg flyr til Danmark i morgen, skriver Sando i en tekstmelding til TV 2.

Mandag møtes laget til EM-oppkjøring i Danmark. Mesterskapet skal etter planen starte der 3. desember.

Sando, som er en av to målvakter i den norske EM-troppen, havnet i koronakarantene etter at hennes klubb, tyske Bietigheim, møtte ungarske FTC, som hadde koronasmitte i laget.

Ikke bare havnet Sando i karantene, for Silje Solberg ble smittet av koronaviruset og sitter isolert i Györ i Ungarn. Det er høyst usikkert når Solberg blir spilleklar og om hun rekker EM-starten.

Derfor må Norge trolig stole på Emily Stang Sando i EM-åpningen.

Norge trakk seg tidligere denne uken som EM-vert. Det danske håndballforbundet har sagt seg villige til å ta over hele mesterskapet, men de venter fortsatt på grønt lys fra danske myndigheter.