– De visste at mamma drakk og forlot meg alene fra jeg var fire år

– I papirene jeg til nå har fått fra barnevernet kommer det bekymringsmeldinger fra jeg var fire år gammel. Om at jeg ble etterlatt alene om natta, uten tilsyn, da mamma var ute og drakk. Naboer, politiet og barnehagen slo alarm. Jeg forstår ikke hvordan de kunne la meg bli boende der, sier Stine.

Hun er nå 36 år gammel og trebarnsmor.

– Utsatt for overgrep

Minnene fra barneårene i Brumunddal, da hun ble utsatt for grov omsorgssvikt, er vonde.

– Mamma var alkoholiker og pillemisbruker. Sånn jeg husker det var hun stort sett hardt beruset.

VANSKELIG BARNDOM: Her er Stine sammen med moren da hun var liten. Foto: Privat

Først nylig, etter mange år, klarte hun å fortelle hva som skjedde da moren tok henne med til rusmisbrukere på nattestid.

– En mannlig venn av henne utsatte meg for seksuelt overgrep. Det skjedde etter at mamma, som var døddrukken, hadde sloknet.

Hun forteller også at moren utsatte henne for vold da hun var ruset.

– Det skjedde fra jeg var liten. Dersom jeg ikke gjorde som hun sa måtte jeg henge over badekaret mens hun slo meg med et belte.

Stines foreldre ble tidlig skilt og delte ansvaret. Hun bodde hos faren, som jobbet i Nordsjøen, da han var hjemme. Og ellers hos moren, som døde av en overdose da Stine var 22 år gammel.

– Har ikke anledning til intervju

Barnevernet vil ikke svare på hvorfor de ikke grep inn og tok henne permanent bort fra hjemmet til moren. TV 2 har også spurt om de vil gi henne en beklagelse, uten å få svar.

ALARM: Dette skriver en barnevernsleder i en rapport da Stine var fem år gammel. Foto: Olav Wold

– På generelt grunnlag kan vi si at barnevern handler om å avveie forskjellige hensyn. Samarbeid med foreldrene og å forsøke å skape endring i hjemmeforhold er en viktig del av barnevernets arbeid, skriver barnevernsjef Lisbet Gjønnes i Ringsaker.

Hun viser til taushetsplikten og skriver at de ikke har anledning til å stille til intervju om ytterligere opplysninger i saken.

– De skjuler noe

I godt voksen alder må nå Stine kjempe for å få innsyn i alle dokumenter om barndommen sin, fordi hun nektes fullt innsyn. Barnevernet har unntatt interne journalnotater og strøket navn og opplysninger flere steder i mappen. Dette begrunnes med taushetsplikten, blant annet med tanke på andre familiemedlemmer.

– Dokumentene handler om meg og min oppvekst. Og jeg vet at de prøver å skjule noe for meg. For noen år siden fikk jeg komme og se mappen min, uten å ta kopier. Da så jeg flere bekymringsmeldinger og gule post it-lapper med bekymringer, som ikke er med i materialet jeg nå har fått, sier Stine.

Barnevernet avviser at de har forsøkt å skjule eller unndra papirer.

Stine har klaget saken inn for fylkesmannen.

IKKE ALT: Her er dokumentene Stine til nå har fått av barnevernet. Foto: Olav Wold

Barnevernet opplyser at de har gitt merinnsyn etter at hun sendte klagen, noe som etter det TV 2 forstår gjelder et dokument. Men de står fast på sitt første vedtak om delvis innsyn, der de blant annet unntar interne journalnotater.

– Fireåring lever i et helvete

TV 2 har gjennomgått dokumentene Stine har fått utlevert fra barnevernet.

De handler om perioden etter at faren og moren ble skilt. De har avtalt at Stine bor hos far når han ikke jobber i Nordsjøen og ellers hos mor. Stine hadde også en 12 år eldre bror, som flyttet tidlig hjemmefra.

Når Stine er fire år gammel, tar en nabo i Brumunddal kontakt med barnevernet. Hun skriver at moren har forlatt datteren sin på kvelden og vært borte hele natten. Politiet kjører rundt og leter på utesteder, men finner ikke moren.

VARSLER: Det kom flere alvorlige bekymringer om grov omsorgssvikt. Foto: Privat

Naboen får båret Stine hjem til seg, så hun kan sove der.

To måneder senere kommer det en ny bekymring fra en bekjent av moren. Hun framholder at moren alltid er full og mener datteren lever i et helvete. Hun blir forlatt om natten og det er så som så med klær, skriver hun. Og fortsetter:

– Jeg har prøvd å gjøre noe med dette før, men det skjedde ikke så mye. Vær så snill å få ungen bort derfra for godt.

I dokumentene Stine har fått finner vi ikke tidligere varsler fra den bekjente, slik det blir henvist til. Det står heller ikke noe om hvordan de første alarmerende meldingene ble håndtert.

– Mamma klarer ikke gå

Og det kommer flere meldinger:

Når Stine er fem år, rykker lensmannen ut til rekkehuset. Han ringer barnevernet og forteller at moren er sterkt beruset.

– Jeg reiste bort cirka klokken 16.30. Døra ble åpnet av en fem år gammel datter. Hun fortalte meg at mor ikke greide å gå, forteller lensmannen.

Også barnehagen skriver bekymring etter et hjemmebesøk hos femåringen. De hadde blitt oppringt av moren som snøvlet i telefonen.

– Jeg reiste selv til hjemmet for å hente Stine, og moren var et sørgelig syn. Hun var gråblek og meget beruset - kunne ikke holde balansen.

FØLSOMT: Det har vært vondt for Stine å lese dokumentene hun til nå har fått ut om sin barndom. Foto: Olav Wold

– Stine satt stille på en stol i gangen, skriver styreren.

Først to år etter den første bekymringsmeldingen framgår det av dokumentene at barnevernet starter en kartlegging av hjemmet.

Og fram til Stine er sju år gammel fortsetter det å komme bekymringer om rus og fyll hos moren. Fra en lege og naboer.

Vedtok midlertidig plassering

Først da, tre år etter den første bekymringsmeldingen, fatter barnevernet vedtak om midlertidig anbringelse av jenta. Begrunnelsen er at mor er beruset og ute av stand til å ta seg av barnet. Hun skal bo hos en tante og onkel når far er på sjøen, inntil videre.

Men 10 dager etter blir vedtaket opphevet. Fordi moren og faren gjennom advokater har gjort en ny avtale. Om at de deler foreldreansvaret, men at far har ansvaret for den daglige omsorgen. En periode får faren hjelp fra en skoleansatt, slik at Stine kan bo hos henne. Men snart er situasjonen som tidligere.

I to-treukersperiodene er faren på jobb i Nordsjøen og Stine bor hos moren.

– Redd for å gå hjem til mor alene

Og saken fortsetter. Barnevernet er inne i bildet med tilsyn og hjelpetiltak.

Da Stine er ni år, opphever barnevernet tilsynet med hjemmet og henlegger saken. De skriver at mor har fått kontroll på sitt rusmisbruk.

SÅRBAR: Stine måtte vokse opp i et kaos med mye fyll og bråk. Foto: Privat

Men det kommer nye bekymringsmeldinger. Fra politiet og den psykiatriske institusjonen, Sanderud. Moren er på avrusing. Og Stine er hjemme.

– Hun blir visstnok passet på av en mann, skriver politiet.

I et notat skriver barnevernet at det har kommet to nye bekymringsmeldinger om Stine og morens rusmisbruk.

Og det kommer melding fra moren til en skolevenninne. Datteren har sett at moren til Stine er tydelig beruset når hun er på besøk. Stine vil ha henne med hjem fordi hun er redd for å komme hjem til mor alene.

– Mamma vil ta livet sitt

Da Stine er ti år gammel har barnevernet, ut fra dokumentene, for første gang en samtale med henne, hjemme hos faren. De får høre en rystende historie. Stine er engstelig for moren. Og sier hun må passe på at mamma ikke drikker. Blant annet fordi moren sier hun skal fylle badekaret med vann og drukne seg. I barnevernets referat fra samtalen står det:

– Stine fortalte så mye. Det bare rant ut av henne. Det virket som hun hadde ventet på at vi skulle komme, så hun endelig kunne fortelle det til noen.

VONDT: I barnevernets referat av samtalen med Stine avdekkes den vonde historien.

Griper ikke inn

Heller ikke etter denne samtalen griper barnevernet inn og tar Stine bort fra hjemmet, permanent. De oppretter en undersøkelsessak. I et dokument står det at faren ikke er interessert akuttplassering. Men at han ønsker plassering hos et familiemedlem.

Moren blir sint når hun konfronteres med at hun drikker hjemme. Og hun lover at hun ikke skal drikke mer.

Det ender med at Stine får fortsette å bo hos mor.

I papirene framgår det at barnevernet forsøker å lage et sikkerhetsnett i tilfelle moren drikker igjen. Det vedtas tilsyn og veiledning. Etterhvert skriver barnevernet at de mener moren hovedsaklig gir barnet god omsorg og har søkt hjelp for rusproblemene.

IKKE ANLEDNIMG: Barnevernet opplyser at de ikke har anledning til å stille til intervju. Foto: Olav Wold

Orket ikke mer fyll - flyttet fra mor

Da Stine nærmer seg 12 år, varsler far om at mor har fyllekuler igjen. Han vil ha barnevernet inne i saken.

Hun forteller selv om kaos og rus i morens hjem utover i barne- og ungdomsårene. Men fra denne tiden finner vi ikke dokumenter i mappen hun har fått utlevert. Ikke før hun er 17 år gammel.

Da kontakter hun barnevernet og sier hun ikke orker å bo hos moren på grunn av rusmisbruket og flytter hjemmefra.

– Mamma var ofte full og ungdomstiden min var preget av at jeg måtte ta meg av henne. Ringe politiet, sykebil og sørge for innleggelser i psykiatrien etter selvmordsforsøk. Uansett hva jeg gjorde hadde jeg henne i bakhodet. Helt til jeg ikke orket mer av rusmisbruket hennes, sier Stine.

– Uforståelig

At barnevernet lot henne bo hos moren på halv tid hele oppveksten gjør henne lei seg og opprørt.

– Dokumentene jeg har fått til nå viser at de visste at jeg vokste opp med fyll og kaos hjemme. Og at jeg ble forlatt uten tilsyn. Det er ubegripelig at de som har ansvaret for å trygge barna lot meg bli boende i dette, sier Stine.

FORSTÅR IKKE: Stine reagerer sterkt på at barnevernet nekter henne fullt innsyn i saken. Foto: Olav Wold

I dag har hun selv tre barn og er i en livsfase hvor hun ønsker å finne ut så mye som mulig om barndommen sin.

Stine vurderer å gå til erstatningssøksmål mot Ringsaker kommune, etter å ha slitt med traumer og kroniske lidelser på grunn av oppveksten.

Og hun har åpnet en Snapchat-konto hvor hun deler historien sin i håp om å hjelpe andre.

Takker de som engasjerte seg

Det berører Stine at mange engasjerte seg for henne, sendte bekymringer og hjalp henne da hun var liten. TV 2 har snakket med faren hennes. Han støtter at datteren forteller historien og er selv også kritisk til at barnevernet vurderte saken som de gjorde. Stine takker faren fordi hun opplever at han var der for henne, og prøvde så godt han kunne.

– Pappa har alltid gjort sitt beste for å ta vare på meg. Jeg ser av papirene at han har ringt for å få gjenopptatt saken fordi han trenger hjelp. Han har også bedt om hjelp til å få seg en jobb på land. Noe kommunen ikke var veldig interessert i å bistå med. Så han ble pusha ut. For han måtte jo ha jobb for å klare å fø meg og ta seg av huset. Barnevernet henla saken og pappa ringte opp igjen. Jeg mener han har prøvd mye, sier Stine og fortsetter:

– Jeg hadde nok ikke klart meg uten han. Han var min trygge bauta. Han var min pause, sier hun.

Stine er også takknemlig for at hun ofte fikk komme til tanten og onkelen sin da det var krise. Og forteller at kusinen Marit Ilseth (52) hjalp henne mye.

STERKE BÅND: Da Stine var liten var det godt å få trygghet hos onkel og tante, der kusinen Marit også bodde. Foto: Olav Wold

– De burde tatt affære

TV 2 møter dem ved rekkehuset der Stine vokste opp i Brumunddal.

– Marit har alltid vært trygg. Hun ble min kvinnelige trygghet. Noe jeg ikke hadde hjemme.

Marit Ilseth forteller om en tid der alle visste, og der alkoholproblemene til Stines mor skulle skyves under teppe og ikke snakkes om.

Hun reagerer sterkt på at også barnevernet, som har ansvaret for å trygge barna visste, men ikke tok affære.

– Jeg tenker at myndighetene skulle vært på plass da du var liten og at barnevernet skulle tatt deg ut av mammas hjem, sier hun til Stine.

Og gir henne en klem.

Stine sier Marit har bidratt til at hun har klart seg gjennom alt det vanskelige.

– Jeg har blitt mamma til tre gutter som er hele verden for meg. Og det viktigste i livet mitt nå er å gi dem en trygg og god oppvekst, sier hun.