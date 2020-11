Tror sensasjonsmannen vil bli straffet

Mandag klokken 12 offentliggjør Skiforbundet hvilke to herreløpere som får de siste billettene til verdenscupåpningen i Ruka. Åtte løpere har allerede fått klarsignal. Det har vært rift om de to siste plassene. Ingen av landslagsløperne, som i utgangspunktet har et fortrinn sammenlignet med løpere utenfor landslag, imponerte nevneverdig på Beitostølen.

– Blir dessverre straffet

Det gjorde Mikael Gunnulfsen og Harald Østberg Amundsen. TV 2-ekspert Petter Skinstad ville personlig tatt med begge til Finland, men han tror ikke det kommer til å skje. Skinstad tror Gunnulfsens 18. plass på søndagens 15 km i fri teknikk vil bli brukt mot ham.

Fra før har Pål Golberg, Hans Christer Holund, Emil Iversen, Johannes Høsflot Klæbo, Simen Hegstad Krüger, Sjur Røthe, Håvard Solås Taugbøl og Erik Valnes fått klarsignal.

– Landslagsledelsen fikk neppe de svarene de ønsket søndag, dersom målet er å få en tropp til Ruka bestående utelukkende av landslagsløpere. Jeg tror likevel Harald Østberg Amundsen måtte ha vunnet søndag for å være aktuell til Ruka, mens Mikael Gunnulfsen dessverre vil bli straffet for et middels skøyterenn. Personlig ville jeg tatt ut begge til Ruka, mens landlagsløperne kunne fått sjansen senere i vinter. Mitt tips er at Didrik Tønseth og Sindre Bjørnestad Skar får de to plassene til Ruka, sier Skinstad.

– Hvorfor mener du Gunnulfsen og Amundsen bør til Ruka?

– Jeg ville tatt ut Mikael Gunnulfsen til Ruka fordi han er god nok til å være på pallen i klassiskrennet, samtidig som han er en god nok sprinter til å avansere fra prologen og dermed ha et godt utgangspunkt før den avsluttende jaktstarten. Harald Østberg Amundsen har et helt spesielt talent og bør bygges opp med tanke på fremtiden. Han bør være tiende løper på laget først og fremst med tanke på fremtiden, der vi ikke lenger kan stole på løperne som per i dag er hakket bedre. Her har ikke Norges Skiforbund vært gode nok de siste årene, og nå har de muligheten til å gjøre et rettferdig uttak og investere i fremtiden på én og samme tid, sier Skinstad.

Bør sende Krogh og Skar til Sveits

TV 2-eksperten tror verken Bjørnestad Skar eller Tønseth vil sette sitt preg på mini-touren i Finland.

– Det er ingenting som tyder på at noen av de fire landslagsløperne som ikke var forhåndsuttatt vil dominere i verdenscupåpningen. Til det har resultatene vært for svake. Finn Hågen Krogh og Sindre Bjørnestad Skar bør derfor få grønt lys til skøytesprinten i Davos allerede nå. Med til Sveits kan de få med seg Didrik Tønseth, som har en 15-kilometer i høyden som passer han godt der. Martin Løwstrøm Nyenget trenger foreløpig litt mer trening etter en trøblete oppkjøring, analyserer Skinstad.