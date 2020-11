Fengslet nordmann fått beskjed om at han skal henrettes i løpet av desember

Den norske statsborgeren Saad Jider Hayd (54) har fått dødsstraff i Somaliland. Nå har han fått beskjed om at han skal henrettes i løpet av desember.

54 år gamle Saad Jidre Hayd er dømt til døden i Somaliland.

Kun timer før den dødsdømte 54 år gamle norske statsborgeren skulle henrettes i Somaliland, fikk han beskjed om at den er utsatt.

Ifølge forsvarer John Christian Elden har 54-åringen fått beskjed om når henrettelsen skal finne sted.

– Vår klient har fått beskjed om at henrettelsesdatoen er utskutt, men vil finne sted i løpet av desember måned, sier Elden til TV 2.

I kontakt med myndighetene

Nordmannen hevder at han ble angrepet av mannen han er anklaget for å ha drept, og at han forsvarte seg fram til han kom seg i sikkerhet. Ifølge Bouras døde mannen flere timer senere.

– Vi har vært i kontakt med myndighetene i Somaliland. Vi hadde en samtale med utenriksministeren i Somaliland i går, hvor det ble bekreftet at de utsatte henrettelsen, sier Elden.

– Vi får se hva som skjer. I tillegg er vi i god kontakt med myndighetene her i Norge som jobber med saken.

UD jobber med saken

Pressetalsperson Ragnhild Håland Simenstad i UD, har tidligere sagt til TV 2 at utenrikstjensten er kjent med at en norsk borger er dømt til døden i Hargeisa og at de følger saken gjennom flere spor, både i Oslo og gjennom ambassaden.

– Ambassaden vår i Nairobi yter konsulær bistand i tråd med faste rammer. Ambassaden har hatt løpende kontakt med familien og vedkommendes norske og lokale advokater. Ambassaden har også tatt opp saken med lokale myndigheter, sa Håland Simenstad.



Saken oppdateres!