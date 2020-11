Frykter karriereslutt: – Jeg blir kjempelei meg

Søndagens renn var svært viktig for løpere som ikke er forhåndsuttatte til verdenscupåpningen i Ruka. Det inkluderer Martin Johnsrud Sundby, Finn Hågen Krogh, Sindre Bjørnestad Skar, Didrik Tønseth og Martin Løwstrøm Nyenget.

Johnsrud Sundby skuffet stort på lørdagens 15 km klassisk og forsvant på hotellet uten å prate med media. Han ble nummer 40, to minutter og 20 sekunder bak vinneren Mikael Gunnulfsen.

Søndag ble det nok et skuffende renn for Johnsrud Sundby. Han tapte mer og mer tid underveis, og ved ti kilometer lå han nesten et og et halvt minutt bak vinner Hans Christer Holund. Harald Østberg Amundsen ble nummer to, 21 sekunder bak Holund, mens Sjur Røthe tok tredjeplassen.

Før elleve kilometer kom beskjeden om at Johnsrud Sundby hadde brutt.

– Det er som å gå med kniver i korsryggen

Johnsrud Sundby mener ryggproblemene kan være karrieretruende.

– Jeg har en rygg som ikke lar meg gå skirenn. Det er frustrerende. Jeg har hatt problemer i ett år nå, og har ikke funnet ut av det. Det er utrolig frustrerende og jeg blir kjempelei meg. Jeg får ikke brukt kreftene mine og får ikke gått på ski. Det er som å gå med kniver i korsryggen. Det er en skade som jeg ikke finner ut av. Jeg har snudd mange steiner, sier Johnsrud Sundby til TV 2.

– Jeg kjenner at dette problemet kan være en stopper. Det er mye følelser rundt det. Nå har jeg på sett og vis tid. Det er NM som er neste. Det er det jeg må se frem mot. Det er de ukene og månedene jeg har. Det blir dritspennende å se om jeg får det til, legger han til.

Det er to plasser igjen å fylle til Ruka. Johnsrud Sundby får nok ikke en av dem.

– Martin Johnsrud Sundby har tidvis sett fantastisk sterk ut på trening i sommer og høst, mens på Beitostølen har det rett og slett sett ganske så tungt ut. Martin har trent tøft og trenger nok flere gjennomkjøringer før han kan kjempe om plasser til verdenscupen, sier TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad og legger til:

– Dagens renn var en enorm skuffelse for Martin, som hadde kniven på strupen med tanke på en plass til Ruka. Med den spesielle sesongen vi har foran oss blir det nok få muligheter til å matche seg mot de beste før han skal gå VM, og dermed vil han sannsynligvis måtte vinne NM for å få gå mer enn 15 kilometeren i VM.

– I ytterste konsekvens kan dette ha vært starten på slutten for Martin, men vi skal aldri avskrive en regjerende verdensmester, understreker Skinstad.