TV 2-profil (39) kan gjøre comeback i skjebnekamp

Når nøden er størst, er hjelpen nærmest.

Det har man virkelig fått erfare denne uken i fotballen, der det norske «nødlandslaget» på herresiden var et friskt pust i en tøff tid i uken som gikk.

Søndag kan det være duket for ny nødhjelp av landslagsrelatert art, og denne gang på kvinnesiden av fotballen i Norge.

Når Kolbotn tar imot Medkila til den første av to helt avgjørende kvalik-kamper om eksistens i Toppserien, blir det nemlig med en gammel kjenning på benken for vertene.

Solveig Gulbrandsen (39), snører nemlig på seg skoene når klubben i hennes hjerte står i fare for nedrykk.

– Trenerteamet mente det kunne ha en positiv effekt å ha meg med, og det gir eventuelt en mulighet dersom kampbildet tilsier at behovet er der. Det kan også være positivt at man er i troppen, at man kommer etter tettere på spillere, sier Gulbrandsen til TV 2.

– En meget spesiell kamp

Til daglig jobber 39-åringen nå som fotballekspert for nettopp TV 2, men i en skjebneuke for Kolbotn blir hun altså igjen fotballspiller på norsk fotballs øverste nivå. Gulbrandsen er med i trenerteamet i klubben hun debuterte for som A-lagsspiller som 16-åring tilbake i 1997.

– Det er en meget spesiell kamp. Kolbotn har historisk sett vært et lag som har vært i Toppserien, så dette er en ekstremt viktig kamp.

– Du er ikke redd for at noen i laget skal reagere på at du tar plassen deres?

– Jeg tar jo plassen til noen , men det er noe de har veid litt fram og tilbake. Spørsmålet blir om man skal sette inn en 17 år gammel debutant i en sånn kamp, eller om det e bedre å ha en som har rutine, sier Gulbrandsen, som også presiserer at hun ikke selv har vært med på å ta avgjørelsen om å plassere henne på benken i den første av to skjebnekamper søndag.

Treneren: – I brukbar form

Trener Aleksander Olsen er også klar på at 39-åringens ballast kan komme godt med når det koker i helt avgjørende kamper.

– Vi tar henne med i troppen for å få inn litt erfaring og rutine, noe vi ikke har så mye av. Hun har trent jevnt og trutt med laget og er i brukbar form, så hun har mulighet til å komme inn og hjelpe til med å få maks ut av jentene hvis det er behov for det. Det blir en gardering, så nå har vi flere muligheter fra benken med både ungdommelig guts og rutine, sier han.

Gulbrandsen selv omtaler formen som «helt grei. Hun viser også til at en annen av de tradisjonelt store klubbene, Røa, allerede er rykket ned, og frykter for fremtiden til sin klubb dersom de neste dagene fører til degradering.

– Det er litt overlevelseskamp for de litt mindre klubbene for tiden. Hvis du skal klare å henge med, så tror jeg det blir veldig tungt å rykke ned. Så akkurat nå gjør man kanskje noen ting som er litt utenfor det som er normalt å gjøre, sier hun.

Skal ikke i TV 2-studio på onsdag

Klubbens videre fremtid i Toppserien avgjøres nemlig av kamp søndag (hjemme) og onsdag (borte), og Gulbrandsen har i utgangspunktet ikke tenkt å sette seg på flyet til Harstad også i midtuken. Men ...

– Så langt har vi vel ikke tenkt, egentlig. Hva heter det? «Man tar en kamp av gangen».

– Men du skal ikke i Champions League-studio for TV 2 på onsdag?

– Eh, nei.. Jeg har ikke noe annet opplegg på onsdag. Det har jeg ikke. Men planen er ikke det. Tanken er at jeg bare skal være med nå. Så får vi se hvordan det går, sier den tidligere landslagsprofilen med 183 A-landskamper for Norge

HVERDAGEN: Solveig Gulbrandsens nåværende lagkamerater. Foto: Daniel Sannum Lauten, TV 2

Spilte sist på toppnivå for over tre år siden

Gulbrandsens siste kamp på toppnivå var i oktober 2017, i det som også var en sesong der hun egentlig hadde lagt opp. Foreløpig siste gang hun la fotballskoene på hyllen var i 2016.

Den tidligere stjernespilleren la også opp både i 2010 og 2013, men har alltid blitt lokket tilbake til fotballen.

– Gleder du deg?

– Jeg gleder meg til å se at jentene tar ansvar og leder 4-0 til pause. Da er jeg «all good».

– Du håper at du ikke skal spille?

– Ja, det gjør jeg. Dette er ikke noe jeg har drømt om. Det er mer en 40-årskrise. En siste mulighet før jeg fyller 40, ler Gulbrandsen

Hun bedyrer at det ikke er et comeback hun har tenkt lenge på, men er allikevel klar på at hun skal bidra med sitt dersom kampbildet tilsier at behovet er der.

– Jeg var med på trening på onsdag, og har hvilt meg i form etter det. Men her snakker vi om rutine og lederegenskaper, som kanskje er det viktigste. Med et såpass ungt lag vi har hatt i år, så er det mer det behovet som dekkes enn nødvendigvis så mye annet. Men håpet og målet mitt er at jentene skal fikse dette. Det er de også gode nok til. Det har bare rett og slett ikke vært helt flyt i år, sier 39-åringen.

Kampen spilles på Strømmen Stadion søndag klokken 13.00.

PS! Før sesongstart avfeide Gulbrandsen comeback da hun deltok i Toppseriens fotballtennis-kickoff på Ullevaal. Se kickoffet i sin helhet på TV 2 Sumo her.