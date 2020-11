Dramatisk redningsaksjon etter lasteskip fikk motorstans

En iherdig redningsaksjon ble satt i gang søndag morgen, etter at et lasteskip fikk motorstans utenfor Sotra. Rett før skipet dundret i land, fikk det motoren i gang.

Søndag morgen ble det satt i gang full redningsaksjon etter at lasteskipet «Wilson Parnu» fikk motorstans sørvest av Sotra utenfor Bergen.

Skipet, som er 90 meter lang, 15 meter bredt, har et mannskap på åtte om bord.

Dårlig vær og sterk vind i området gjorde redningsarbeidet vanskelig.

Klokken 07.30 sier vakthavende redningsleder Johan Mannsåker ved Hovedredningssentralen Sør-Norge at det bare er 1,2 kilometer før skipet treffer land.

– Det pågår en iherdig redningsaksjon for å forsøke å forhindre at skipet treffer land og for å berge mannskapet. Men akkurat nå ser det mørkt ut, sier Mannsåker til TV 2.

I siste liten

Et redningshelikopter på stede ville heise mannskapet om bord, om ikke det lykkes å få satt i gang slep.

Men like før lasteskipet traff land, kunne alle puste lettet ut. «Wilson Parnu» fikk start på motoren.

Sotra: Lasteskip WILSON PARNU fått motorstans SV av Sotra. Blåser sterk kuling mot land. 8 personer ombord.

Fiskebåten NORDTIND prøver å sette sleper inntil RS KG JEBSEN II og KNM OTTO SVERDRUP underveis. Redningshelikopter Sola er på stedet. — HRS Sør-Norge (@HRSSorNorge) November 22, 2020

– Kystradio Sør melder at Wilson Parnu har fått start på hovedmotor. Fortsetter å sette sleper som sikkerhet, melder Hovedredningssentralen klokka 07.40.

Hovedredningssentralen opplyser ved 08-tiden at lasteskipet har egen maskinkraft og har tatt opp anker. Det er på vei nordover mot Murmansk, men motorkraften er ustabil.

Forsvarsfregatten KNM Otto Sverdrup, redningsskøyta, ambulansebåt, en fiskebåt og redningshelikopter Sola blir fortsatt på stedet og monitorer situasjon.

Utfordrende forhold

Det var klokken 05.11 søndag morgen det NIS-registrerte lasteskipet meldte om motorstans via Kystverket.

Skipet lå da fem nautiske mil fra land, noe som betydde at det ville ta halvannen time før skipet gikk på grunn.

– Det er liten kuling og pålandsvind, og skipet driver dermed rett mot land, sier Mannsåker.

Det ble gjort forsøk på å slepe lastebåten, uten hell.

– Lasteskipet har klart å fått ankerfeste. Men festet holder ikke skipet i ro, men det forsinker skipets hastighet inn or land noe, sier redningslederen til TV 2 klokken 07.30.

På det tidspunktet var redningshelikopteret inne på land for å fylle drivstoff, før det på nytt satte kursen ut mot skipet.

– Nå er det aller viktigste å redde mannskapet om bord, sier Mannsåker til TV 2.

Både sivile og militære fartøy er på stedet for å forsøke å få feste til slep.