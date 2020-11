Politiet avsluttet to sammenkomster i Oslo

Like før klokken 01 natt til søndag, melder politiet at de har avsluttet et arrangement hvor det ble vist fotballkamp i et slags klubblokale på Grønland i Oslo.

– Samtlige blir anmeldt

Det var 22 personer til stede på arrangementet da politiet brøt inn.

– Samtlige blir anmeldt for brudd på smittevernslovgivningen, informerer operasjonsleder Line Skott.

Politiet rykket ut da de fikk inn en melding fra en person om at det befinner seg flere personer i et lokale.

– Det fremstår som en slags klubb eller et utelokale, og det var relativt lite og trangt, forteller Skott

To private sammenkomster

I den forbindelse ble det også oppdaget en annen privat sammenkomst, hvor det ble talt 23 personer.

– De hadde ingen tilknytning til hverandre, bortsett fra lokasjon.

Skott legger til at samtlige vil bli anmeldt også her. Begge stedene fremstår som utleielokaler, og på den ene ble det også solgt mat og drikke uten tillatelse.

I Oslo er det innført lokale regler som forbyr at mer enn ti personer samles i private hjem. Skott har er av den oppfatning at de fleste tar smittevernreglene på alvor:

– Men når er sak som dette dukker opp er det jo klart at det ikke er alle som gjør det, sier hun.

Flere fester natt til søndag

Også i Agder er ti personer anmeldt etter at en fest ble avsluttet, melder Politiet i Agder på Twitter.

Politiet i Finnmark meldte i 02-tiden at de stanset en fest hvor flere enn ti personer var til stede.

Rundt 03.30 ble det meldt om en privatfest med 12 deltakere på Mosjøen. Festen er nå avsluttet.

– Vi opplever at folk er flink til å overholde smitteregler, og vi har ellers fått inn lite meldinger om feststøy, sier Kjetil Kaalaas, operasjonsleder i Nordland politidistrikt.