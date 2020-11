Føderal dommer forkaster Trump-leirens krav i Pennsylvania

Dermed kan delstatsmyndighetene formelt godkjenne resultatet, som viser at Demokratenes Joe Biden vinner delstaten med en margin på over 80.000 stemmer.

Rettsavgjørelsen blir sett på som et kraftig skudd for baugen for forsøket på å endre valgresultatet i Pennsylvania. Trumps advokater hevder krav i grunnloven ble brutt da valgkretser tok ulike strategier i bruk for å varsle velgerne om mulige feil ved forhåndsstemmer.

Delstatsmyndighetene og fylkene som var saksøkt, argumenterte for at Trumps påstander allerede er blitt behandlet i retten, og at det vil være ekstremt å forkaste flere millioner stemmesedler.

I sin kjennelse skriver dommer Judge Matthew Brann at Trump-kampanjen kom med grunnløse argumenter og spekulative påstander uten beviser.

– I USA kan ikke dette rettferdiggjøre å frata en enkel velger stemmeretten, langt mindre alle velgerne i den sjette mest befolkede dstaten. Folket, lovene og institusjonene våre krever mer, skriver dommeren.

Kort tid etter at kjennelsen ble offentliggjort, tvitret Pennsylvanias øverste juridiske leder, demokraten Josh Shapiro, et kort budskap: «Another one bites the dust».

Pennsylvanias 20 valgkretser har frist mandag til å godkjenne resultatet, og etter det vil delstatsmyndighetene formelt kunne godkjenne valgresultatet.

(©NTB)