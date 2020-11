Send Gunnulfsen til Ruka, Nossum!

– Han ble nummer ti på sprinten i går og vant med et halvt minutt i dag. Det bør være en selvfølge at han går i Ruka.

Ordene tilhører ikke undertegnede, men Mikael Gunnulfsens manager og støttespiller Hans Kristian Lahus i Team Telemark. Team Telemark ble i sin tid bygget rundt nettopp Gunnulfsen, med mål om at landets beste skiløper etter hvert skulle komme fra nettopp Telemark.

TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad. Foto: Olof Andersson/tv 2

Lørdag var Mikael Gunnulfsen landets beste klassiskløper, under akkurat sammen forhold som landslagsløperne, og landets beste skal selvsagt representere Norge i verdenscupen.

I Skiforbundets sesonginformasjon kan man lese følgende om verdenscuputtak før jul:

På alle WC-renn før jul vil i utgangspunktet utøvere fra elitelandslagene (EL) bli prioritert. Men utøvere fra EL vil skjønnsmessig bli vurdert om de er i god nok form for å delta i WC på bekostning av ikke EL - utøvere.

Om man legger sammen uttalelsene til nevnte Lahus og sesonginformasjonen fra Norges Skiforbund gir egentlig svaret seg selv. De to siste dagene har nemlig landslagets egne utfordrere, de som ikke var forhåndsuttatt til Ruka, vist at de ikke er i god nok form til å delta i WC på bekostning av ikke EL - utøvere.

Didrik Tønseth, Martin Løwstrøm Nyenget, Sindre Bjørnestad Skar og Finn Hågen Krogh er de fire landslagsløperne som ikke er forhåndsuttatt til Ruka. For å bli med landslagskollegene på charterflyet til Finland er de med andre ord avhengige av å vise form på Beitostølen, mens utfordrerne er nødt til å overbevise i langt større grad. Nettopp det gjorde Mikael Gunnulfsen.

Utfordrereren det er snakket mest om heter Martin Johnsrud Sundby. Han var ikke i nærheten av å utfordre de beste lørdag, men det handlet nok vel så mye om det som var under skia som han som var oppå. Didrik Tønseth gikk på sin side et greit løp og sammen med Sindre Bjørnestad Skar er nok han blant de to navnene som egentlig står øverst på lista til Nossum, Monsen & Co.

Martin Løwstrøm Nyenget trenger på sin side mer trening etter en trøblete oppkjøring, og dersom ikke Finn Hågen Krogh viser seg fra en helt annen side i søndagens skøyterenn er det greit om han venter til skøytesprinten i sveitsiske Davos. Dit kan han få med seg Sindre Bjørnestad Skar, og sammen er de pallkandidater på skøytesprintene i Davos og Dresden før jul.

De både landslagsledelsen og undertegnede tror skal havne på pallen i Ruka er allerede tatt ut. Klæbo, Valnes og Golberg er kanskje de tre største favorittene på sprinten, og sammen med blant andre Emil Iversen er et par av de gutta også gode nok til en pallplass i klassiskløpet. I sammendraget og på den avsluttende skøyteetappen spesielt har vi forhåpninger til Krüger, Holund og Røthe.

Nettopp derfor er denne gjengen allerede tatt ut. Dette er de beste av de beste, mens de nest beste landslagsløperne er nødt til å vise seg frem på Beitostølen. Det er imidlertid en mann som utklasset både de beste og de neste beste landslagsløperne lørdag. Han heter Mikael Gunnulfsen og bør selvsagt til Ruka. Med seg dit kan han få med seg Didrik Tønseth, som sannsynligvis kommer til å levere et godt skøyterenn på Beitostølen i søndag.