Fernandes reddet av VAR to ganger – sikret United-seier

Manchester United - West Bromwich (0-0) 1-0

Manchester United måtte ta et skippertak i møte med et dyptliggende West Bromwich, men tok til slutt med seg alle tre poengene. Etter en tafatt første omgang våknet Ole Gunnar Solskjærs menn i den andre.

De klatrer dermed forbi byrival Manchester City på tabellen og ligger på 9. plass med 13 poeng.

– Det var viktig å få vår første seier hjemme. Man kan se på slutten at vi var litt anspente og burde nok scoret flere mål. Sesongen kommer til å være opp og ned. Ligaen har ikke satt seg enda, for det er veldig jevnt. Noen ganger er poeng viktigere enn prestasjoner, sier Ole Gunnar Solskjær i et intervju med Sky Sports.

Bruno Fernandes var i begivenhetens sentrum på Old Trafford. Portugiseren scoret kampens eneste mål da Manchester United vant 1-0.

Men det var ikke uten kontroverser.

Fikk VAR-hjelp

Først ble det nemlig blåst straffespark i mot portugiseren, da han taklet Conor Gallagher. Den ble i imidlertid annullert etter at dommer David Coote kastet et blikk på VAR-skjermen.

Dernest fikk Manchester United straffespark etter at et innlegg fra Juan Mata traff armen til Darnell Furlong. Fernandes skrittet opp, men måtte se straffesparket bli reddet av gjestenes sisteskanse, Sam Johnstone.

Han skulle likevel få en ny mulighet ettersom Johnstone hadde forlatt streken sin. På sitt andre forsøk var Fernandes aldri i tvil og satte ballen høyt til høyre for keeper.

– Det er han som står for poengene og målpoengene i Manchester United. Det fungerte ikke på første forsøk, men det gikk på det andre, sier TV 2s kommentator Endre Olav Osnes.

– Det er ikke en god følelse, man må klare å score på det første forsøket. Jeg er ikke begeistret over det, men alt i alt så var tre poeng det viktigste, sier Bruno Fernandes i et intervju med Sky Sports.

Straffesituasjoner i begge ender

50 sekunder ut i den andre omgangen trodde Conor Gallagher at han hadde fikset straffespark til gjestene, etter å ha blitt taklet av Fernandes. Dommer David Coote dømte først straffe, men ombestemte seg etter å ha sett på VAR-skjermen.

– Det blir rett utfall synes jeg. Men jeg lurer på om det er en klar og tydelig feil, for dommeren kan ikke dømme seg selv. Men jeg synes ikke det er straffespark, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland i studio.

Callum Robinson var senere uhyre nær da han hamret ballen i tverrliggeren.

– Som å se maling tørke

Kampbildet var som ventet i første omgang. Slaven Bilic sine menn forsvarte seg dypt, mens hjemmelaget trillet ball for å finne åpningene.

– Det er en kjedelig første omgang. Jeg nevnte vel at det var som å se maling tørke. De er så fri for ideer og det ser ut som at den som har ballen må finne på et eller annet, og de andre venter og ser på hva han finner på. Bortsett fra når de kontrer, for da er det verdensklasse, sier Hangeland.

Omgangens største sjanse sto Anthony Martial for. Franskmannen fikk muligheten fra fem meter, men en praktredning fra Sam Johnstone hindret scoring.