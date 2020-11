Tottenham på tabelltopp etter seier i gigantoppgjøret: – Lar meg ikke rive med

Tottenham - Manchester City (1-0) 2-0

José Mourinho og hans Tottenham tok en gedigen skalp mot Pep Guardiola og hans Manchester City.

Først løp Heung-Min Son City-forsvaret i fillebiter og fikset 1-0, mens innbytter Giovani Lo Celso ikke trengte mer enn 35 sekunder på banen før han doblet ledelsen.

Dermed tar London-laget nok en seier, og går foreløpig rett til topps i Premier League med sine 20 poeng.

– Vi topper tabellen, men jeg lar meg ikke rive med. I min karriere som Tottenham-spiller vet jeg hvor hardt det er å vinne Premier League. Vi har vært nære noen ganger. Nå må vi bare fortsette, sier Tottenham-kaptein Harry Kane i et intervju med Sky Sports.

Straffet City

Heung-Min Son ga vertene ledelsen etter bare fire minutter, med sin niende scoring for sesongen. Tanguy Ndombele løftet blikket og slo en silkemyk pasning gjennom til koreaneren, alene med Ederson var han iskald og satte ballen mellom beina på Citys sisteskanse.

– Det er så strålende av Son. Han er så giftig, har så god timing og så høy toppfart. I tillegg er pasningen fra Ndombele fantastisk, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland i studio.

Etter 64 minutter valgte Tottenham-manager José Mourinho å foreta seg et bytte. Ut gikk mannen som slo den målgivende pasningen, Ndombele, inn kom Giovani Lo Celso. Det skulle vise seg å være en genistrek.

Den argentinske midtbanespilleren bruke ikke mer enn minuttet på å doble ledelsen for Tottenham. Harry Kane slo ballen fra sentralt i banen ut på venstresiden. Der brukte innbytteren to berøringer før han satt inn 2-0.

Dette var også Harry Kanes niende målgivende for sesongen. Det er mer enn 27-åringen noen gang har hatt i ligaen i sine siste tre sesonger. Da har han maks nådd åtte.

Annullerte City-scoring

Gjestene trodde de utlignet etter 26 minutter. Aymeric Laporte klinket ballen i nettet. Men i forkant av scoringen dempet Gabriel Jesus ballen med armen, før han la den til rette for franskmannen. Dommer Mike Dean valgte dermed å annullere målet etter å ha sett på VAR-skjermen.

TV 2s eksperter reagerer Mike Deans hånderting av situasjonen, som kun brukte 20 sekunder til å vurdere hendelsen på skjermen.

– Min første tanke var at det var hands, men når jeg ser situasjonen på nytt kan det se ut som den treffer magen. Det er en utrolig merkelig avgjørelse, sier Hangeland.

– Det er rart at Dean er så sikker på at det er hands. Jeg kan ikke forstå at han er så klokkeklar på at det han ser er en hands. Han kan umulig være så sikker, følger TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt opp.

Nå topper Tottenham tabellen med 20 poeng, mens Manchester City ligger på 10. plass med tolv poeng.