Stabæk-fansens beskjed til Brynhildsen: «Lavmål»

Stabæk - Molde 0-3 (0-1)

Se sammendrag fra Stabæk - Molde i vinduet øverst!

Ola Brynhildsen var tilbake på Nadderud for første gang etter at han ble klar for Molde i mai. Den gang reagerte Stabæk-fansen på overgangen med å henge opp et banner utenfor moren til Brynhildsens hus med teksten «Her bor en judas». Saken skapte store reaksjoner på Twitter og Stabæk var den gang ute og tok avstand fra hendelsen som de omtalte som «veldig uheldig».

Stabæk-fansen hadde en ny beskjed til Brynhildsen lørdag og holdt opp et banner med teksten «20LAVMÅL!», altså Ola lavmål og hans draktnummer 20.

– Det var spesielt. Jeg har jo spilt her i syv-åtte år og å være på motstanderlaget var litt uvant, sier Brynhildsen om å være tilbake på Nadderud til TV 2.

– Jeg hadde egentlig forventet at det skulle være litt verre. Jeg synes det var veldig koselig å spille. Det var litt drittslenging i ny og ne, men det var ikke så ille som jeg trodde det skulle være, sier Brynhildsen med et smil.

– Det er sånn det skal være?

– Ja, absolutt. Det skal være følelser i fotball og det er lov å uttrykke det.

– Fikk du med deg banneret?

– Jeg så det, men jeg slet litt med å skjønne hva det betydde, for jeg så ikke det godt nok. De tok det ned med en gang jeg ble byttet ut, så jeg fikk det ikke helt med meg.

Molde-trener Erling Moe er enig i at det er lov å vise engasjement.

– Det hadde vært rart hvis det ikke var sånn. Hadde det vært flere på stadion hadde det sikkert vært litt mer. Ola gjorde en god kamp og jeg snakket med ham før kampen og sa at han måtte gå utpå og vise hva han er laget av. For vi visste det ville være litt (kritikk), og sånn skal det være. Dette skal de like, for da vet man at man er gode fotballspillere. Er du ikke god, får du ikke det. Så dette må man lære seg å omfavne, sier Moe til TV 2.

Brynhildsen var i strålende humør etter 3-0-seier og et godt grep om andreplassen i Eliteserien.

– Vi setter en god standard for de neste kampene. Vi viser at vi ikke er til å leke med om den plassen. Vi skal ha den sølvplassen, det er det ikke noe tvil om, sier han med et stort smil.

Utsatte Glimts gullfest

Rammene var satt før kampen: Hvis Molde avga poeng, ville Glimt være seriemester. Bodø/Glimt-troppen møter Strømsgodset søndag og var samlet på et møterom på et hotell i Drammen for å følge kampen. Bodøværingene må vente minst én dag til før de kan feire seriegull.

– Hvis vi fortsetter å utsette gullfesten hver eneste helg nå så kanskje kan det skje et mirakel, spøker Brynhildsen.

De fikk se at Leke James satte inn 1-0 like før pause. Ti minutter før slutt plukket Stian Gregersen opp ballen etter en corner. Han brukte en berøring før han lekkert plasserte ballen i mål. James la på til 3-0 med sesongens 11. mål på en retur fem minutter før slutt.

– Det var veldig bra, jeg er stolt over at jeg scoret de to målene, sier James til TV 2.

Molde ligger på 2.-plass med 50 poeng, fem poeng foran Rosenborg med én kamp mer spilt. Stabæk er på midten av tabellen, men med god klaring ned til nedrykksracet.

Moldes neste kamp er mot Arsenal førstkommende torsdag i Europaligaen, før Haugesund venter i Eliteserien. Stabæk møter Mjøndalen på bortebane.