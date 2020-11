Har tatt pause i budsjettforhandlingene

Regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF fortsatte forhandlingene med Frp om statsbudsjettet klokken 17 lørdag ettermiddag, men det varte ikke lenge.

Partiene tok pause i budsjettforhandlingene lørdag ettermiddag. Partilederne møtes tidligst søndag for videre forhandlinger.

– Nå er det noen spørsmål som gjenstår, som vi i regjeringspartiene har varslet Frp om at vi mener bør tas på partiledernivå, slik at forhandlingene fortsetter der, sier finanspolitisk talsperson Mudassar Kapur i Høyre.

Han vil ikke gå inn på hvilke spørsmål det dreier seg om.

– Men vi er samstemte om at det er en riktig beslutning og vi er også samstemte om at alle vi som sitter i finansfraksjonene for både regjeringspartiene og Frp, skal bistå og bidra konstruktiv inn i det arbeidet i dagene som kommer, sier han.

Forhandlingene er nå godt på overtid. Regjeringspartiene hadde frist til lørdag klokken 10 med å legge inn sine merknader og tall i finansinnstillingen, en frist som altså ble brutt.

Partiene har endelig frist til å avgi finansinnstillingen fredag 27. november, mens finansdebatten i Stortinget skal holdes 3. desember.