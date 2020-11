Historisk seriegull for Bodø/Glimt

Strømsgodset - Bodø/Glimt 1-2

Saken oppdateres!

Bodø/Glimt er vinner av Eliteserien 2020 med fem kamper igjen å spille. Det ble klart etter at de slo Strømsgodset søndag kveld. Ingen lag kan nå ta igjen Bodø/Glimt på poeng.

Kjetil Knutsen og hans lag har dermed skrevet historie med klubbens første seriegull noensinne. Det er også første gang at en klubb fra Nord-Norge tar gull i Eliteserien. Tidligere har de tatt sølv fire ganger, sist gang i 2019-sesongen.

– Vi bestemte oss i fjor at vi skulle gå strake veien. Ingen regnet med at Bodø/Glimt skulle klare det, men vi gjorde det. Vi vinner for første gang alle sammen, sier trener Kjetil Knutsen til Eurosport etter kampen.

Bodø/Glimt har hatt en imponerende sesong og står per nå med 68 poeng, og 22 seire av 25 mulige så langt.

Det tok kun fire minutter før kaptein Kasper Junker gjorde kveldens første mål. Scoringen var danskens 19. så langt denne sesongen.

Hjemmelaget var dog med på notene og Lars Jørgen Salvesen yppet frempå, blant annet med en heading fra god posisjon etter syv minutter. Det kunne fort vært scoringer også den veien.

Likevel var det Bodø/Glimts andre superdanske som fikk neste nettkjenning. Etter 2 minutters spill fikk Philip Zinckernagel ballen i beina på 18 meter. Han la den pent til rette, før han banket den ned i lengste hjørne.

Godset holdt liv i kampen

– Jeg er glad for at vi leder 2-0, men helt ærlig synes jeg vi er litt heldig. Vi lager et klima som ikke passer oss. Det blir en jojo-kamp og mye frem og tilbake-spill. Mer rytme og mer Bodø/Glimt sånn som vi kjenner dem, det ønsker jeg meg i andre omgang, sa hovedtrener Kjetil Knutsen til Eurosport i pausen.

I andre omgang var det i stor grad Glimt som fortsatte å styre kampen. Likevel ble de aldri helt komfortable og et Strømsgodset på play off-plass kjempet seg inn i kampen. Det ble spennende da Valdimar Ingimundarson reduserte for hjemmelaget seks minutter før ordinær tid, men det ble med det ene målet for Godset.