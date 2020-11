Dement mann forsøkte å drepe med ildrake

En mann i 60-årene ble i mai pågrepet, siktet for å ha forsøkt å ta livet av en annen mann i Oslo. De sakkyndige mener at tiltalte lider av demens, ifølge forsvarer.

Like før klokken ti om kvelden den 26. mai i år: På en adresse i Oslo blir en mann oppsøkt og slått flere ganger med en ildrake mot overkroppen og hodet.

Mannen som slo, uttalte at han skulle drepe offeret sitt, som etter hvert klarte å løpe fra stedet og søke hjelp hos en nabo, ifølge tiltalen som er tatt ut av Oslo statsadvokatembeter.

Påtalemyndigheten mener at voldshandlingen er å regne som et drapsforsøk.

FORSVARER: Gøran Møller Christiansen opplyser at de sakkyndige har kommet frem til at klientens hans er dement. Foto: NTB

De rettsoppnevnte sakkyndige som har vurdert tiltalte, mener at han er dement og at han også var det på gjerningstidspunktet, ifølge forsvarer Gøran Møller Christiansen.

Slo politibetjent

Hvis Oslo tingrett kommer til samme konklusjon, er ikke mannen strafferettslig tilregnelig. Dermed skal han trolig dømmes til behandling.

I tillegg til drapsforsøket med ildraka, er han tiltalt for å ha slått en politibetjent i hånda etter pågripelsen.

Han er også tiltalt for å ha brutt et besøksforbud mot adressen der det angivelige drapsforsøket fant sted. To i uker før drapsforsøket fant sted, ble voldsofferet oppsøkt og slått med en ildrake eller en meterstokk, ifølge tiltalen.

Spørsmål om behandling

Det er en relasjon mellom den demente mannen og fornærmede, ifølge TV 2s opplysninger.

– De sakkyndige har konstatert at min klient ikke var tilregnelig på gjerningstidspunktet. Nå er spørsmålet om han trenger behandling eller ikke, sier forsvarer Christiansen.

Saken skal opp for Oslo tingrett 2. februar, og det er satt av fire dager til hovedforhandlingen.

TV 2 har ikke lyktes med å få en kommentar fra statsadvokat Ingrid Vormeland Salte, ei heller fornærmedes bistandsadvokat, Sverre Ulstrup.