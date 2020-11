Påstod fest med over 40 deltakere var godkjent – dette svarer kommunen

Det er påfallende at ingen av gjestene reagerte, mener kommuneoverlege Matilde Risopatron Berg i Nannestad etter at en fest med over 40 deltakere ble stanset av politiet fredag kveld.

Fredag kveld og natt til lørdag måtte politiet rykke ut til fester flere steder i landet. Natt til lørdag ble over 60 personer anmeldt etter brudd på smittevernloven på fest.

I Nannestad brøt Øst politidistrikt opp en privat fest i et vel-lokale like før klokken 20 fredag kveld.

To personer i 30-årene er anmeldt for brudd på covid-19-forskriften etter festen.

– Vi fikk melding fra en forbipasserende om en ansamling av flere kjøretøy på utsiden, og ifølge melderen mistenkte han brudd på covid-19-forskriftene, sier politioverbetjent Terje Marstad til TV 2.

Da politiet ankom stedet, kom de i kontakt med en arrangør som hevdet at de hadde fått tillatelse av kommuneoverlegen til å holde en bursdagsfest med over 40 deltakere.

Til TV 2 opplyser kommunen at de ikke har gitt grønt lys for festen etter de nye nasjonale tiltakene.

– Vi har presisert at det er med forbehold om hvordan situasjonen er når festen skal finne sted, og det har de et selvstendig ansvar for å holde seg oppdatert på, sier kommuneoverlege Matilde Risopatron Berg i Nannestad kommune.

– Påfallende

Kommuneoverlegen sier det ikke bare er arrangørenes ansvar å sørge for at koronatiltakene følges.

– Det er påfallende at det er over 40 stykker som drar på en tilstelning og ingen har sagt noe til arrangøren på forhånd om at nå er det en nasjonal forskrift som sier at vi ikke har lov å være mer enn 20, sier hun.

Hun mener det er «trist og urovekkende» at man ikke tenker mer på hvordan smitteutviklingen har vært i det siste.

– Det er litt foruroligende når det er snakk om over 40 stykker på en fest – riktignok en del barn – men fortsatt mange nok voksne til at det er rart at ingen har fått med seg at det de var på ikke var tillatt, sier hun, og legger til:

– Alle har et individuelt ansvar for å ikke bryte koronaforskriften, så det er ikke bare arrangøren som burde reagert her.

Møte i kriseledelsen

Berg mener det er fullt mulig for innbyggerne i kommunen å følge med på hvordan smittesituasjonen utvikler seg.

Kommuneoverlegen forteller at det den siste tiden har gått fra å være ett eller to smittetilfeller en og annen dag, til den siste halve uken å være flere per dag. Lørdag er det meldt om syv smittetilfeller i kommunen.

– Det er ganske mye i en kommune med knapt 15.000 innbyggere, sier Berg.

Hun forteller at kommunen skal ha et ekstraordinært kriseledelse-møte søndag formiddag. Samtidig understreker hun at dette er uavhengig av festen politiet måtte avslutte fredag kveld.

– Og så er det formannskapsmøte hvor politikerne skal vedta det vi kommer med av forslag til endringer på lokale tiltak, sier hun.

Kommuneoverlegen sier hun ikke har hatt direkte kontakt med de som arrangerte festen.

TV 2 har forsøkt å få tak i eierne av lokalet der festen ble holdt, men har ikke fått svar. TV 2 har heller ikke lykkes i å få kontakt med de to personene som er anmeldt etter festen.