Real Madrid rotet bort seieren etter at Ødegaard ble byttet ut

Martin Ødegaard (21) var å se i Real Madrids startellever for første gang på nesten to måneder.

Villareal - Real Madrid (0-1) 1-1

Martin Ødegaard var tilbake i startoppstillingen for Real Madrid, og fikk 64 minutter under beltet.

Etter å ha uteblitt fra startelleveren i flere kamper, grunnet skade og påvist koronasmitte, var drammenseren blant Zinedine Zidanes elleve utvalgte mot Villareal.

Dette var hans sjette opptreden for Real Madrids A-lag. Forrige gang Ødegaard startet en kamp for den regjerende seriemesteren, var 26. september mot Real Betis.

Kampen var bare ett minutt gammel da ballen lå i nettet. Dani Carvajal slo et presist innlegg, i boksen stupheadet Mariano Diaz Galácticos i ledelsen.

Vertene slo derimot tilbake etter 74 minutter. De fikk straffespark da Thibaut Courtois var ute og taklet Chukwueze. Fra straffemerket gjorde Gerard Moreno ingen feil da han utlignet for Unai Emerys menn.

Byttene straffet seg

Gjestene gjorde et dobbelbytte etter 64 minutter. Eden Hazard ble byttet ut til fordel for Vinicius Junior, mens Ødegaard gikk av til fordel for Isco.

Det ble skjebnesvangert for Real Madrid. Kampen endret deretter karakter og Villareal spilte seg mer inn i kampen.

Drammenseren var nylig på landslagssamling med Norge, men etter smitteutbruddet i spillertroppen, valgte Ødegaard i samråd med NFF og Real Madrid om å reise hjem. 21-åringen har tidligere fått påvist koronasmitte.

Real Madrid ligger på en foreløpig 4. plass i La Liga med 17. poeng – tre poeng bak serieleder Real Sociedad.