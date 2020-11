Mario Riera lagt inn på sykehus: – Går på do 20 ganger om dagen

Til tross for at Mario Riera (22) lever med en kronisk betennelsessykdom i tarmen, har han vært deltaker på både Paradise Hotel, Ex on the Beach og 71 grader nord.

Etter at Riera tok blodprøver denne uken, fikk han beskjed om at han måtte legges inn på sykehus.

– Men jeg drøyde det. Jeg føler meg mer syk av å være på sykehuset, så det skal mye til for at jeg legger meg selv inn. Men så ringte legen og sa at jeg måtte forstå alvoret og at det kan være farlig for helsen min, sier 22-åringen.

Fredag kveld ble han lagt inn på St. Olavs Hospital i Trondheim.

Du kan se videointervjuet God kveld Norge gjorde med Mario Riera øverst i saken.

Risikerer utlagt tarm

Hvis ikke Riera blir bedre, vil han muligens få utlagt tarm.

– Det er skummelt, men samtidig så tenker jeg at skjer det, så skjer det.

Tidligere har han tenkt at han «aldri i verden» vil ha utlagt tarm, men nå har tankegangen endret seg.

– Det er ikke verdens undergang. Det kan gjøre livet mitt enklere, og kan kanskje gi meg mer livsglede. Hvis legene mener at det er best, må jeg bare prøve å være positiv, sier han.

I første omgang håper Riera at de sterke medisinene han nå får vil hjelpe, slik at han slipper utlagt tarm. Han forteller at han mest sannsynlig vil ligge en god stund på sykehuset.

Åpen på sosiale medier: – Glad for å gjøre en forskjell

Da Riera fikk seg en stor følgerskare på sosiale medier, bestemte han seg for å være åpen om den tabubelagte sykdommen sin.

– Det er veldig mange med samme sykdom som meg, og som kanskje må legge ut tarmen sin, men som ikke tør å snakke om det.

Han forteller at han får mange fine tilbakemeldinger på åpenheten.

– Folk som sliter med det samme har takket meg, og sagt at det er enklere for dem å være åpen når jeg er det. Det gjør meg veldig glad å vite at jeg kan gjøre en forskjell, sier han.

Nervøs for å snakke om det

I starten holdt 22-åringen det for seg selv. Nå sier han at det er godt for han å få snakket om det.

– Jeg tok bare en sjans. Jeg var skikkelig, skikkelig nervøs. Jeg synes jo ikke det er kult å snakke om. Men det føles mye lettere etter å ha snakket om det.

Han synes ikke det burde være så tabubelagt som det er.

– Jeg kunne jo valgt å bare holdt det for meg selv. Men det er jo en del av meg, det er bare sånn det er, sier han åpenhjertig.

Han sier at dersom han får utlagt tarm vil han være åpen om det på lik linje som han har vært om sykdommen.

Ekstra utfordring på 71 grader nord

I tillegg til de fysiske og psykiske belastningen deltakerne må slite med i TV-programmet 71 grader nord, hadde Mario Riera én ekstra ting å tenke på. Han måtte ha et sted å gå på do.

– Jeg var sikkert på do sånn 10 ganger hver etappe.

På spørsmål om hvordan han kunne ha tilgang til en do så ofte svarer han at «hele skogen er jo en do, så det er ikke noe problem».

– Det er veldig slitsomt psykisk å tenke at uansett hvor du skal, så må det være en do i nærheten.

Riera er stolt over at han har kunnet delta på tre ulike reality-program til tross for sykdommen. Han forteller at han prøver å leve mest mulig normalt, og at han ikke vil at sykdommen skal være et hinder.

Får besøk av reality-kollegaer

Mario Riera er egentlig fra Bergen, men studerer for tiden i studentbyen Trondheim. Han er derfor langt fra familien.

Heldigvis har han noen gode venner i området, og forteller at han vil få besøk av Steffen Torgersen (31) fra 71 grader nord på lørdag, og Håvard Skansgård (25) fra Ex on the Beach på søndag.

På grunn av coronasituasjonen får han kun lov til å ha ett besøk om dagen, og de får kun være der i 30 minutter.