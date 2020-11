FHI: Dette er annerledes med den nye smittesporingsappen

Den forrige versjonen som kostet 40 millioner kroner å utvikle, ble skrotet i høst, etter at Datatilsynet ga Folkehelseinstituttet et midlertidig forbud om å bruke den omdiskuterte appen.

– Denne appen er annerledes i den forstand at den ikke samler data som lagres sentralt. Ingen får vite hvem det er som blir varslet, eller som varsler, sier Camilla Stoltenberg, direktør ved Folkehelseinstituttet (FHI), til TV 2.

– Supplement

Slik er funksjonaliteten til den nye appen, forklarer hun:

– Hvis man er smittet, og det er registrert i appen, blir de man har vært i nærkontakt med de siste døgnene før man fikk symptomer varslet om at de har vært i nærheten av en som er smittet. Og hvis man selv har vært i nærheten av en som har vært smittet, får man beskjed, sier Stoltenberg.

– Hvordan finner appen ut om du har vært i nærheten av en som har vært smittet?

– Det er en løsning som Apple og Google har utviklet som benyttes her, og det er den samme løsningen som skal benyttes, sier FHI-direktøren.

– Så mobilen vet om den har vært i nærheten av en annen mobil. Men hva om det er et bygg med flere etasjer? Vil du få melding om noen i en annen etasje har vært smittet?

– Det har jeg faktisk ikke oversikt over, så det må jeg undersøke. Dette er under utvikling nå, og det er vel av de tingene som man ser på, om det lar seg løse, sier Camilla Stoltenberg.

FHI-direktøren sier at appen vil være et supplement til manuell smittesporing, som er under stor belastning.

– Det er vi ganske sikre på at det er noen man ikke oppdager, så vi håper at vi på denne måten kan oppdage flere, sier Stoltenberg.

Mange er usikre

Ifølge FHI viser en undersøkelse om folks holdninger til å laste ned en ny app at det er signifikant færre menn mellom 30–39 år som sier de vi laste ned appen, og det er mange som er usikre.

Samfunnsansvar er den største driveren og personvern den største barrieren til å laste ned appen, ifølge FHI.

74 prosent av de spurte i alderen 30-39 år er signifikant mer bekymret for personvern. I den yngste aldersgruppen svarer 40 prosent at de tror appen kommer til å bruke for mye batteri.