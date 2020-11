VG får kritikk fra Norges Fotballforbund: – Usmakelig

– Er fotballspillere og toppidrettsutøvere fritt vilt? Kan VG herje med dem som de vil? skriver Bjerketvedt i et innlegg på Facebook.

Bakteppet for frustrasjonen til Bjerketvedt er VG Sportens forside lørdag 21. november.

Der har coveret tittelen «Coronalandslaget» og viser de fem landslagsspillerne Patrick Berg, Marius Lode, Markus Henriksen, Omar Elabdellaoui, Markus Henriksen og Joshua King, som alle fikk påvist covid-19, med en illustrasjon av koronaviruset.

– Usmakelig

Slik ser VG Sportens cover ut lørdag. Foto: Faksimile

– En sykdom som hittil i år har rammet 32.000 nordmenn og forårsaket mer enn 300 dødsfall. Bare den siste uken er det registrert 4000 nye smittetilfeller.

– Opplysninger om enkeltpersoners sykdom er ikke offentlig informasjon. Offentliggjøring i dette tilfellet er gjort for å unngå spekulasjoner. Klokt. Men det holder ikke for VG. De må henges ut. Mobbes. Har de gjort noe galt? Skal de skamme seg? Minner om at statsministeren personlig har advart mot hets av smittede, skriver han i et lengre innlegg.

Bjerketvedt mener VG gått seg blind i egen kreativitet og inntatt mobberrollen.

– Resultatet er usmakelig, mener han og legger til at de isolerer fra familie, venner og sitt daglige arbeid i ti dager.

– Spillerne har ikke ansvaret

Det er flere som reagerer på VG-forsiden i sosiale medier.

direktør for toppfotball i NFF Lise Klaveness skriver at hjertet hoppet over et slag da hun så forsiden.

Hjertet hoppet over et slag da jeg så denne VG-forsiden. Vi i NFF har gjort våre feil og skal lære av dem. Spillerne har ikke noe ansvar i dette. 2020 har bydd samfunnet på tøffe slag. Jeg håper vi kan behandle smittede enkeltmennesker med større respekt https://t.co/gz3Ktsx4I8 — Lise Klaveness (@Lisekla) November 21, 2020

– Vi i NFF har gjort våre feil og skal lære av dem. Spillerne har ikke noe ansvar i dette. 2020 har bydd samfunnet på tøffe slag. Jeg håper vi kan behandle smittede enkeltmennesker med større respekt, sier hun.

Twitter-brukeren Forsberg har nesten 22.000 følgere. Han mener det er utidig av VG Sporten.

– Spillerne har ikke skylda. Om noe burde det vært NFF- og UEFA-topper i viruset, skriver han.

Enig @Lisekla. Fem spillere som har gjort alt etter boka og innordna seg etter alle protokoller. At navnene er i offentlighetens interesse: OK. At VG lager denne framsida: på ingen måte OK. Hvis dette er standarden styrer vi mot meir hemmelighold og skam rundt smitte. https://t.co/1GRotCwGAV — Erlend Hanstveit (@ErlendHanstveit) November 21, 2020

Beklager

VGs sportssjef Eirik Borud forstår kritikken.

– Her bommet vi. Sportscoveret vårt skal være tabloid, gjerne ispedd satire og humor, men dette var ikke vellykket. Jeg beklager til de fem smittede landslagsspillerne at dette kan ha medført en ekstrabelastning for dem. Det aller viktigste nå er at de blir raskt friske, sier Borud i et innlegg på VG.

Ansvarlig redaktør og administrerende direktør, Gard Steiro, svarer på kritikken fra Bjerketvedt i kommentarfeltet på Facebook, og skriver at VG bommet i dag.

– Jeg forstår og anerkjenner reaksjonen. VG skal ikke bruke illustrasjoner som kan oppfattes som et forsøk på å gjøre oss morsomme på bekostning av mennesker som er rammet av en alvorlig sykdom, skriver han.