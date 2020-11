Werner med vill assist: – Han viser fram hva mange millioner kjøper deg

Newcastle - Chelsea 0-2 (0-1)

Se løpet til Werner og scoringen til Abraham i vinduet øverst!

Timo Werner fortsetter å levere for Chelsea og viste kunster borte mot Newcastle.

I andreomgang plukket Werner opp ballen på egen halvdel og stormet i retning Newcastles mål. Det gikk fort, så fortere før Werner passerte to spillere og spilte til Tammy Abraham satte inn 2-0. Dermed har Abraham scoret i tre kamper på rad, mens Werner stå med to målgivende og fire mål så langt i Premier League.

– Der viser Chelsea kvalitet. Der viser Timo Werner fram hva mange millioner kjøper deg. Du kan takke Timo Werner for den, Abraham. Et meget bra kontringsspill av Chelsea, oppsummerer TV 2s kommentator Peder Mørtvedt.

– Sesongens beste individuelle forspill til scoring? Det er rått av Timo Werner, skriver TV 2s kommentator Kasper Wikestad på Twitter.

– For en frekvens han har og han har så god kontroll på ballen. Pasningen skal være enkel og den er perfekt til Abraham. Klasse av Werner, oppsummerer TV 2s fotballekspert Brede Hangeland.



– Werner har hatt gode prestasjoner i det siste. Han er robust og alltid påskrudd. Et supert kjøp, mener ekspertkollega Erik Thorstvedt.



Newcastle-selvmål

Chelsea tok ledelsen etter ti minutter på St James's Park etter at Federico Fernández var uheldig og satte ballen i eget mål på en Chelsea-corner. Ben Chilwell gikk i ryggen på Fernández i forkant, Newcastle ropte på frispark, men målet ble stående.

– Jeg forstår at Fernández er forbanna, at Newcastle-fansen kanskje er forbanna, men jeg forstår også godt at det målet blir stående, sier Thorstvedt og forklarer:

– Det er veldig vanskelig for dommeren å få med seg hvor mye kontakt det er, og det er veldig vanskelig for VAR å gå inn og overstyre dette her. For dette er ikke en «clear obvious mistake». Ja, det er kontakt bakfra, men all kontakt i fotballen er ikke frispark. Så denne her er veldig vanskelig.

Chelsea holdt nullen og tok sin femte seier i årets Premier League. de står nå med 18 poeng.

– Dette er en solid gjennomføring, for de har vanskelige forutsetninger med masse reising, lite hvile og så videre. De spiller med energi og er solide bakover. Så Frank Lampards lag blir å finne i kampen om å vinne Premier League denne sesongen. Det er jeg veldig sikker på, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland.