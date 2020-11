Smittevernoverlegen i Bergen har sagt opp

Anne-Lise Hornæs, stedfortredende etatsdirektør, bekrefter at smittevernoverlege Karina Koller Løland har levert sin oppsigelse, skriver Bergensavisen.

– Det er riktig at hun har sagt opp stillingen. Vi jobber nå med en konstituering og utlysning av det som er en hundre prosent stilling, sier Hornæs ved etat for helsetjenester i Bergen kommune.

Karina Koller Løland ble ansatt som smittevernoverlege i Bergen akkurat da covid-19-pandemien eksploderte. Åtte måneder senere har hun sagt opp stillingen.

Smittevernoverlegen innrømmer til BA at det har vært en utfordrende jobb.

Tidligere smittevernoverlege i Bergen, Karina Koller Løland demonstrerer spriting av hender for TV 2s reporter. Foto: Pål Schaathun / TV 2

– Jeg har aldri under pandemien sittet plassert på et slikt sted i organisasjonen at jeg kan få gjort jobben min på en effektiv måte. Det har vært utfordrende, og da er det vanskelig å ha det overordnede smittevernfaglige rådgivningsansvaret i Bergen kommune, sier Koller Løland til BA.

Helsebyråd Beate Husa sier at hun er orientert om saken.

– Jeg vil takke Løland for hennes arbeid i denne vanskelige tiden og ønske henne alt godt i videre arbeid. Det arbeides nå med å finne en ny person som kan tre inn i stillingen. Vi har mottatt daglige rapporter og har hatt faste møter der smittevernoverlegen har kommet med sine vurderinger. Vi har i dag en organisering der medisinsk fagsjef er en del av helsebyrådens sekretariat, og de politiske beslutningene tas da basert på medisinsk fagsjefs råd og innspillene som smittevernoverlegen kommer med. Dette er et system jeg synes fungerer godt, men jeg har stor forståelse for at smittevernoverlegen kan vurdere det annerledes, sier Hua til TV 2.