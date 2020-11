Lagsjefen satt på et hotellrom og gråt da Mikael sjokkerte langrennseliten

Men da Gunnulfsen (27) fikk sitt definitive gjennombrudd på øverste nivå var lagsjef Hans Kristian Lahus henvist til hotellrommet sitt på Beitostølen.

– Det er jo spesielle omstendigheter på grunn av korona-tilpasningene på Beitostølen. Jeg har vært i løypen og sett alle skirennene Mikael har gått de siste fem årene. Dette er det første skirennet hvor jeg sitter på hotellet på Beitostølen og ser rennet på TV. Det var selvfølgelig med tårer i øynene at jeg så han fikk sitt endelige gjennombrudd og lagets største seier til nå, forteller Lahus til TV 2.

– Nå eller aldri

Gunnulfsen startet like før de antatt sterkeste landslagsløperne på lørdagens 15 km. Team Telemark-løperen åpnet sterkt og lå i tet ved passering 6 km. Avstanden bare økte og økte utover i rennet. Til slutt var han hele 27,3 sekunder foran andremann Johannes Høsflot Klæbo. Lahus er ikke overrasket over at Gunnulfsen gikk til topps.

– Jeg har sett Mikael på trening helt siden mars. Han brukte to dager på å svelge skuffelsen da sesongen ble avlyst. Norge gikk i lockdown, og vi ble enige om at han skulle bruke de neste åtte månedene til å bli den best trente skiløperen i landet. Han tenkte selv at det var nå eller aldri. Den jobben han har lagt ned til nå har vært helt formidabel, sier Lahus.

For det har vært en lang vei til toppen for Gunnulfsen.

– Det er et eksempel på at tålmodighet lønner seg, sier Lahus.

– Team Telemark ble etablert i 2016. Mikael var den første løperen som ble tatt ut på laget. Vi bygget laget rundt han. Målet var at han skulle bli Norges beste skiløper. Det har vært fem lange år. Det har vært oppturer og nedturer. Å stå her nå etter en så lang reise – det er klart at det blir emosjonelt, legger han til.

VIL HA GUNNULFSEN TIL RUKA: Hans Kristian Lahus mener Mikael Gunnulfsen nå er kvalifisert for å gå rennene i Ruka. Foto: Gunn Elin Heibø

– Selvfølge at han går i Ruka

Nå mener lagsjefen at Gunnulfsen er selvskreven i troppen som reiser til Ruka til uken. Det er to ledige billetter, men disse skal i utgangspunktet være forbeholdt landslagsløpere.

– Han ble nummer ti på sprinten i går og vant med et halvt minutt i dag. Det bør være en selvfølge at han går i Ruka. Det ble et spesielt renn, men heldigvis startet Mikael midt i de dårlige forholdene. Han hadde like dårlige forhold som resten. Det er jeg glad for når det ble som det ble. Da blir i hvert fall ikke det noe argument. Når han vinner med den marginen bør det ikke være noe tvil.