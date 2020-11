Tonnevis av juleskinker stanset trafikken i flere timer

Det gikk ikke helt som planlagt da en polsk vogntog skulle frakte over 20 tonn juleskinke på vei sørover i Danmark.

Natt til lørdag, i 01.30-tiden, veltet den fullastede polske vogntoget i en rundkjøring i Nykøbing-Falster, sør på Sjælland.

De rundt 20.000 juleskinkene i vogntoget måtte reddes og en rekke redningsmannskap ble kalt inn for å bistå.

12 timer etter velten jobbes det fortsatt intenst med å fjerne juleskinker fra den veltede lastebilen.

Politiet forventer at opprydningsarbeidet først er være ferdig i 15-tiden, skriver danske TV 2 Øst.

Det er naturlig at opprydningsarbeidet tar tid, da lastebilen var lastet med 22,5 tonn juleskinker der hver skinke i gjennomsnitt veier 16.8 kilo, opplyser Anders Jalkiewicz i Toreby Bjærgning som har ansvaret for bergingsarbeidet.

Ulykken skjedde ved Nykøbing-Falster, i en rundkjøring der det tidligere har veltet flere lastebiler.

– Det er den ruten som blir brukt for å komme til ferja i Gedser. Jeg vet ikke hvor den kom fra, eller hvor den skulle hen, men det er en mulighet for at den skulle med ferja, sier politiets vaktsjef Ole Hald.