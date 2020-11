Priser ny PlayStation til 50.000 kroner: – Årets investering

Playstation 5 ser ut til å være en god investering for de som fikk tak i konsollen. Nå selges den til fem ganger prisen og vel så det.

En rask titt på Finn.no viser at prisene for en splitter ny PlayStation 5 er blodpriset. Alt fra 10.000 - 50.000 kroner er konsollen lagt ut for.

– Årets investering, sier en som har lagt ut Playstation til 50.000 kroner.

Mannen ønsker å være anonym.

Han forteller til TV 2 at han har fått flere bud på konsollen, og at noen av budene ligger et sted mellom 10.000 til 20.000 kroner. Disse takker han pent nei til.

– Jeg sier at jeg ikke må selge. De må gi et høyere bud jeg kan vurdere, sier han.

Skulle være julegave

I utgangspunktet hadde han ikke planer om å selge konsollen, men da han så at det er mulig med en god fortjeneste, valgte han å legge den ut for salg.

– Jeg bestilte disse tilbake i mars, og de var ment som en gave. Da jeg så at det var veldig få som ble produsert, ville jeg se hva jeg kunne få for det, og heller gi en annen fin julegave, sier mannen til TV 2.

– Hvorfor har du priset konsollen til 50.000?

– Jeg har satt en høy pris for å skape diskusjon og bud. Til nå har jeg fått over 10.000 visninger, og rundt 60 bud, sier han.

– Har du fått noen tilfredsstillende bud?

– Jeg har fått bud på mellom 40.000 og 50.000 kroner. Om de er seriøse, vet jeg ikke, sier han.

– Tror du det er mange seriøse budgivere?

– Ja, det vil jeg si.

Hatefulle ytringer

Mannen forteller videre at det også har tikket inn mange hatmeldinger.

– Mange synes selvfølgelig dette er urettferdig, og det forstår jeg. Det kommer en del historier fra folk om hvorfor jeg skal selge til dem, og noen ytrer sin mening om hvilken tulling jeg er, forteller han og fortsetter:

– Jeg ser på det litt som aksjer, der markedet bestemmer.

– Hvor går grensa på å selge?

– Jeg regner med at jeg kan få et sted mellom 30-40k med den «hypen» som er. Så jeg må bare vurdere dette opp mot å være verden kuleste pappa og onkel på julaften. Men hvis jeg får bud på over 30.000, er jeg nok dum om jeg ikke selger, sier han og legger til:

– Det blir garantert en god julefeiring i år.

Humoristisk inngang

TV 2 har også pratet med Richard, som først la ut konsollen til 50.000 kroner. Han nedjusterte senere prisen til 49.999 kroner.

Han hadde også en intensjon om å kjøpe PlayStation til eget bruk.

– Jeg og barna mine tenkte å ha det litt gøy, så vi pyntet konsollen inn i prinsesse- og supermannkostyme. Deretter la vi ut en annonse med et snev av humor, sier han.

På grunn av den høye prisen har Richard, som ikke ønsker sitt fulle navn på trykk, valgt å gi en eventuell kjøper noe ekstra på kjøpet.

Han lover blant annet personlig hjemkjøring i hele landet sør for Trondheim.

– Og dersom det er noen som betaler denne prisen for konsollen, skal jeg holde blokkfløytekonsert og servere pølse i vaffel, sier han med en humoristisk undertone.

Kritikk

– Hva slags tilbakemeldinger får du fra folk?

– Jeg får meldinger om at jeg bør skamme meg, og dra dit «pepper'n gror». Folk mener det er dårlig gjort å ta fra noen andre muligheten til å eie en PlayStation, men jeg sliter litt med å ta det seriøst, sier han, og utdyper:

– Jeg ventet i kø med en intensjon om å bruke den selv. Da må jeg få lov til å gjøre som jeg vil også, sier han, og legger til at han har fått over 100 meldinger, hvor halvparten er av negativ forstand.

– Kommer du til å selge?

– Den er kjøpt til meg, så jeg har ingen hastverk med å selge den. Vi får se, sier han.

Felles for begge TV 2 har pratet med, er at annonsen forsvinner etter hvert.

– Dette er fordi folk rapporterer annonsen, og da forsvinner den i et par timer, sier Richard.

– Glem børsen

Teknologikommentator Magnus Brøyn sier til TV 2 at det å kjøpe PlayStation 5 er den beste investeringen du kan gjøre.

– Glem børsen. Glem edle metaller. Dette er greia, sier han.

Brøyn forstår at folk velger å betale høye priser for den nye konsollen.

– Vi er inne i en pandemi, og inne i en situasjon der folk sitter inne. Folk har lyst til å finne på noe morsomt, og da skjønner jeg at det å kjøpe en PlayStation eller en Xbox bidrar til å gjøre hverdagen mer fartsfylt. Dilemmaet er at produsentene ikke klarer å produsere nok på kort tid, sier han.