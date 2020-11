Flere hundre traktorer inntar København i minkprotest

Rundt 9 millioner mink er allerede avlivet for å hindre at et mutert koronavirus sprer seg blant mennesker.

Lørdag vil danske bønder vise hva de mener om regjeringens håndtering både i København og Aarhus.

Traktorene blir ledsaget av politiet, og i København er målet havneområdet Langelinie.

En del av traktorene krysset tidlig lørdag morgen Storebæltsbroen mellom Sjælland og Fyn.

Ifølge arrangørenes hjemmeside er 850 traktorer påmeldt til protestene i de to byene.

Onsdag denne uken gikk Mogens Jensen av som minister for mat, fiskeri, likestilling og nordisk samarbeid som følge av mistillit i minkskandalen.

Regjeringen besluttet å avlive all mink på grunn av et mutert koronavirus uten at det var lovhjemmel for det.

Til sammen var det omtrent 14 millioner mink i Danmark før avlivingene begynte.