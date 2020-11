Skal vi danse-Nate: -Kroppen er helt kjørt

GOD KVELD NORGE (TV 2): En sliten Nate Kahungu (24) forteller at kroppen verker før Skal vi danse-finalen.

Kahungu sier at de alltid har hatt et mål om å vinne Skal vi danse, og at motivasjonen fortsatt er der den skal være.

– Men akkurat nå så sier kroppen at «klarer du det?». Man merker at man har danset lenge og at man ikke akkurat er en toppidrettsutøver, forklarer han til God kveld Norge.

Proffdanser Helene Spilling (24) forteller at også hun kjenner det på kroppen.

– Jeg er ikke vant til mange av de løftene, så jeg har fått litt skade i knærne, men det går bra, sier hun.

Ligger mye arbeid bak

Kahungu forteller at det som har gjort mest inntrykk på han gjennom deltakelsen i Skal vi danse er hvor mye arbeid som faktisk ligger bak.

– Jeg tok ganske lett på det i starten må jeg innrømme, og i etterkant ser jeg at det er jo helt idiotisk. For å få til en dans ligger det mange timer bak. Det er ikke nok å lære seg og forstå dansen, man må også ha teknikken på plass, sier han.

En av de største utfordringene han har slitt med underveis er å beherske ulike tempoer.

– Jeg sliter med musikalitet og teknikk. Jeg er for gira hele tiden, jeg klarer ikke å skille mellom at en dans skal gå sakte og en skal gå fort.

Tunge stunder

24-åringen bekrefter at det har vært gråting underveis og at det har vært stunder hvor han har hatt lyst til å gi opp.

– Det er noen gang jeg har kommet hjem og tenkt at «i morgen blir jeg hjemme og sier at jeg ikke vil være med på dette lenger».

Han legger til at det har ikke vært på grunn av treningen, men på grunn av egen prestasjonsangst. Kahungu synes det har vært krevende å ha favorittstempel.

– Folk tror hele tiden at jeg skal være best i alt, men ingenting fungerer sånn. Jeg står ikke bare opp en dag vet plutselig hvordan jeg danser slowfox eller wienervals, sier han.