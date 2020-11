Langrennseliten fikk bank av GPS-selgeren Mikael (27)

Se Gunnulfsen gå i mål i vinduet øverst! Bilder med tillatelse fra NRK.

Mikael Gunnulfsen vant svært overraskende herrenes 15 km på Beitostølen. Gunnulfsen, som ved siden av å være skiløper selger GPS-apparater til løypemaskiner, kom i mål 27,3 sekunder foran Johannes Høsflot Klæbo som ristet på hodet da han passerte målstreken.

Hans Christer Holund ble nummer tre.

– Det sitter mye følelser i idrett, det gjør det altså. Dette her er en drøm. Folk snakker ned Beito og sier det er så lite. Hvis jeg vinner det her kan Beito være så lite det bare vil, for meg er dette grisestort, sier Gunnulfsen til NRK.

– Jeg er tydeligvis bedre til å gå på ski enn å selge GPSer, sier Gunnulfsen til TV 2 med et smil.

– Nei, det er en fin kombinasjon å ha, det der altså. Jeg klager ikke. Jeg er veldig heldig som har noen private sponsorer som får endene til å møtes, men litt jobb ved siden av måtte jeg ha. Sånn er det bare, legger dagens vinner til.

Han forteller at siden pandemien startet i mars bestemte han seg for å være så gjennomtrent som overhodet mulig til neste skirenn.

– Det ser ut som vi har hatt bra kontroll på. Jeg visste jeg var kapabel til noe bra i dag, men hvis du ser rundt deg så er det en gjeng med ganske gode skiløpere her. Jeg hadde ikke forventet å vinne rennet, men det er grisestort rett og slett, understreker Gunnulfsen.

Mens kvinnene hadde gått i gode forhold på Beitostølen, ble det kraftig snøvær og sterke vindkast under herrenes 15 kilometer.

Ved 2,5 kilometer var det svært jevnt i sporet og Emil Iversen ledet med noen sekunder foran Gunnulfsen, Simen Hegstad Krüger og Johannes Høsflot Klæbo. Fra Iversen og ned til 20. plass skilte det kun ti sekunder.

Klæbo: – Imponerende

Klæbo tok ledelsen ved fem kilometer, men så tok Gunnulfsen over. Ved ti kilometer lå Klæbo nesten 14 sekunder bak, men gikk godt i sporet.

Gunnulfsen økte avstanden til Klæbo på de siste kilometerne og ledet med 26 sekunder med 2,5 kilometer igjen.

Langrennseliten måtte rett og slett se seg knust av Gunnulfsen. Didrik Tønseth ble nummer fem, 50 sekunder bak dagens vinner. Simen Hegstad Krüger nummer seks, 57 sekunder bak.

– Det han gjør i dag er imponerende. Han viser at han er i godt slag, og så har vi visst at han har gått fort tidligere. Vi har hørt rykter om testløp og det som har vært. Så det var litt forventet, sier Klæbo til TV 2.

– Det var vanskelig å gå på ski i dag. Det var ikke noen lett premiere. Kanskje vi får noen bedre svar i løpet av morgendagen, sier Krüger til TV 2.

– Det var en overraskelse at Gunnulfsen er så god som han er i dag. Han var en løper som kunne kjempe om en pallplass, men jeg hadde forventet at det var landslagsløpere som var bedre. Det er ingen som kan si at han hadde bedre forhold enn landslagsløperne. Han har truffet ekstremt bra med form og utstyr, sier TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad.

– Han jobber deltid som selger av gps-er til løypemaskiner og driver også med testing og oppfølging av unge utøvere som teknikktrener, sier Skinstad.

Ruka-spørsmålet: – En god nok søknad

Skinstad mener Gunnulfsen bør vurderes til Ruka.

– Landslagsløperne bør overbevise i morgen for at Gunnulfsen ikke skal få en billett til Ruka. I mine øyne bør alltid løperne som er i best form gå verdenscup.

Det hadde ikke dagens vinner hatt noe i mot.

– Ja, hvem vil ikke det. Jeg har sett de rennene på TV og tenket at en dag vil jeg gå der. Men nå er det ikke opp til meg å ta ut det laget.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum har følgende å si om saken:

– Ruka er i utgangspunktet forbeholdt eliteløpere. Ingen har brukt sommeren på å gå seg ut av landslag. Men det som Mikael leverer her i dag er veldig, veldig solid. Det tar vi selvfølgelig med oss. Jeg er ekstremt imponert over det løpet han gjør under mye av de samme forholdene som de han konkurrerer mot.

– Hva skal til for at han skal bli tatt ut? Må noen bli syke?

– På samme måte som da Klæbo og Goldberg kom inn i sin tid, så kan det alltid være sånn at noen ikke er helt i slag, er syk og så videre. Da ser vi nå at han allerede har levert en søknad som er god nok.