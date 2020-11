Johaug trigges av selvsikre svensker

Fredag viste den svenske duoen Ebba Andersson og Frida Karlsson styrke i den svenske langrennsåpningen i Bruksvallarna.

Andersson vant 3,2 sekunder foran Karlsson. Avstanden ned til nummer tre var langt over ett minutt. Det fikk sprintstjernen Linn Svahn, som endte på 4. plass i samme renn, til å slå på stortrommen.

– Det er ingen i verden som slår dette, uttalte Svahn til Aftonbladet.

Johaug selv blir giret av at svenskene viser god form.

– Jeg blir litt trigget. Jeg registrer at de går fort, og jeg registrer at Linn Svahn sier at det er ingen som er i stand til å slå dem. Så det terger meg litt til å prøve meg og til å yppe meg, sier hun til TV 2.

Og Johaug kommer med en advarsel til seierssikre svensker:

– Jeg føler at jeg har tatt noen steg teknisk siden forrige sesong.

– Kan virke mot sin hensikt

TV 2-ekspert Petter Skinstad liker at svenskene er offensive.

– Det er veldig, veldig bra at de svenske jentene er offensive. Med de løpene de har vist tyder alt på at de er klare til å utfordre Johaug.

Johaug dokumenterte selv svært god form i langrennsåpningen på Beitostølen. Hun var neste minuttet foran Helene Marie Fossesholm. Skinstad tror Johaug-tergingen fort kan få motsatt effekt.

– Ja, det kan fort virke mot sin hensikt å fyre oppunder rivaliseringen. Johaug liker å bli utfordret. Da skjerper hun seg litt. Det er ingen tvil om at hun har vært soleklart best i mange sesonger nå, sier Skinstad.

Tror Johaug er revansjelysten

Svenske Karlsson vant det siste verdenscuprennet forrige sesong etter en imponerende opphenting i Holmenkollen. Hun lå nesten minuttet bak Johaug før et smart skibytte snudde løpet på hodet. Johaug var selv klar på at det var en kjempeblemme ikke å bytte ski.

– Det er egentlig en revansjelysten Johaug vi får se i Ruka. Hun har på sett og vis alt å tape, men sist de gikk skirenn var det Karlsson som var best. Jeg tror Johaug ønsker å vise at hun er den beste distanseløperen i feltet fra første stavtak, sier Skinstad, som tror den norske verdenseneren har brukt det forsmedelige nederlaget som motivasjon gjennom sommeren og høsten.

– På et sånt nivå som Johaug er på, svir det nok mer å tape enn hun gleder seg over å vinne. Jeg tror hun har brukt det som motivasjon at hun tapte sin distanse på sin hjemmebane. Og det etter å ha rotet det til for seg selv og tapt spurten, sier langrennseksperten.