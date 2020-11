Suveren Johaug – vant med et minutt i sesongåpningen

Saken oppdateres!

Junior Helene Marie Fossesholm fosset inn til ledelse på Beitostølen hele 47 sekunder foran Karoline Simpson-Larsen.

– Hun er et råskinn. Det er et løp som er høyt oppe internasjonalt, sa NRKs eksperter.

Men Therese Johaug viste at de eldste er eldst og gikk over målstreken til en ledelse på nesten minuttet foran stjerneskuddet Fossesholm på andreplass.

– Det ble en veldig bra opplevelse. Jeg har vært litt nervøs de siste dagene på hvordan formen egentlig er. Det har mye med å gjøre at jeg ikke har fått gjort de forberedelsene som jeg har gjort tidligere. Derfor var det ekstra deilig å få den bekreftelsen på at kroppen funket, sier Johaug til NRK etter målgang.

Heidi Weng tok tredjeplassen ett minutt og 13 sekunder bak Johaug.

Johaug viste sterk form og lå i rute til seieren allerede ved passering 2,5 kilometer og ledet med 15 sekunder foran Anne Kjersti Kalvaa. Noen kilometer senere hadde Johaug tatt igjen Weng og ledet med 30 sekunder ved fem kilometer.

Fossesholm imponerte i sporet, men Johaug økte avstanden til konkurrenten inn mot mål. Det endte med en knusende seier, 58,9 sekunder foran junior Fossesholm.

– Jeg er fornøyd. Jeg er nærmere henne enn jeg var i fjor. Jeg fikk en god følelse underveis, og dette viser at jeg har tatt et steg fra i fjor, sier Fossesholm til NRK.

– Johaug viser at hun er akkurat like sterk som vi hadde forventet. Hun går et topp internasjonalt renn i dag og er utvilsomt favoritten i Ruka i år også. Jeg klarer ikke helt å se hvem som skulle slått dette. Svenskene hadde en god åpning i går, der Ebba Andersson og Frida Karlsson gikk omtrent like fort. Hvis én av de skulle matchet Johaug, noe jeg bare tror det er Karlsson som har potensial til på sine beste dager, måtte hun vært 15-20 sekunder foran Andersson for å matche det Johaug leverte i dag, sier TV 2s langrennsekspert, Petter Soleng Skinstad.