Kvinne til lege etter å ha blitt bitt av festdeltaker

Like etter klokken 04 natt til lørdag fant en ung kvinne ut at festen hos henne, på Tananger i Sola utenfor Stavanger, var over og ønsket å få ut de tre andre festdeltakerne.

Men dette var to unge menn ikke helt enig i, de hadde absolutt ikke intensjon om å avslutte festen og gå hjem.

En av mennene bet seg da fast i kvinnen. Hun ble redd og ringte politiet.

Da politipatruljen kom til stedet hadde mannen fortsatt ikke roet seg.

Han var så pass utagerende at politibetjentene måtte bruke pepperspray på han.

– Kvinnen ble tilsett av lege, skadeomfanget hennes er ukjent, sier operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt Toralv Skårland til TV 2.

Den hissige 20 år gamle mannen ble pågrepet og satt i arrest.

– Dessverre er ikke alltid vurderingsevnen på topp hos folk som er på fest på denne tiden av døgnet. Jeg syns absolutt ikke noe om at festdeltakere biter vertinner, sier Skårland.

Denne festen foregikk etter smittevernreglene, men det var det en rekke andre fester som ikke gjorde natt til lørdag.

Politiet har måttet stanse flere fester både i Oslo, Tromsø og på Romerike, og anmeldt festdeltakere for brudd på de lokale koronaforskriftene.