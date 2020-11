Solskjær tar Pogba i forsvar – mener pressen gjør mye ut av lite

Stor sett hver gang Paul Pogba har vært på landslagssamling det siste halvåret, har han skapt overskrifter. Samlingen til Nations League-kampene mot Portugal og Sverige var intet unntak.

– Jeg har aldri hatt en så vanskelig periode i karrieren min, sa Pogba i et intervju med RTL i forrige uke, samtidig som han omtalte landslaget som et «friskt pust». Ole Gunnar Solskjær stresser derimot ikke av den grunn.

– Jeg husker selv da jeg spilte for Norge og kom tilbake og så kompisene mine. Selvfølgelig er det hyggelig å møte dem. Det sosiale livet nå er ikke det samme, så man blir glad for å se igjen vennene sine, sier Solskjær.

Manchester United-sjefen sier videre at han tror mye av bråket rundt Pogba er medieskapt.

– Vi får alltid spørsmål, og vi prøver å svare så godt vi kan. Vi har alle nok erfaring til at vi kan prøve å unngå store overskrifter. Jeg tror pressen ofte gjør mye ut av lite, og at folk der hjemme kanskje ikke har sett hele intervjuet bidrar til det, sier han.

Misfornøyd

Pogba har kun startet én av de siste fire kampene for de røde djevlene, og det har vært en dårlig skjult hemmelighet at franskmannen har vært misfornøyd. TV 2s fotballekspert, Erik Huseklepp, mener derimot at 27-åringen bør holdes på benken.

– Jeg skjønner veldig godt at han ikke blir valgt nå, og jeg tror Manchester United bare må bestemme seg for at han ikke bør være en starter. Det er egentlig ganske sprøtt å si, for jeg er en ganske stor tilhenger av Pogba og synes han er en kjempegod spiller. Men han er direkte ødeleggende i mange kamper for Manchester United, fordi han er så slurvete med ballbehandlingen sin når han ikke har dagen, sa Huseklepp i TV 2s Premier League-podkast tidligere denne uken.

Solskjær kan også bekrefte at hans franske superstjerne, som har kontrakt på Old Trafford ut neste sesong, ikke har vært kjempeglad i det siste.

– Jeg har snakket med Paul, og selvfølgelig er han ikke fornøyd når han ikke spiller. Han har heller ikke vært fornøyd med sine prestasjoner, forklarer Solskjær, før han legger til:

– Han spiller i samme posisjon for både oss og Frankrike, så scenarioet er det samme. Det handler om å finne flyt og rytme. Han følte seg sterk mot både Portugal og Sverige, noe som er naturlig, for han har hatt korona og trenger tid.

Fleksibel

Flere har pekt på at Pogba ikke brukes i favorittposisjonen i Manchester United. Så langt denne sesongen har han bekledd ulike roller, både på midtbanen og på kanten. På spørsmål om han har funnet riktig rolle til 27-åringen, svarer Solskjær følgende:

– Det vil alltid være diskusjoner rundt spillere som kan spille i ulike posisjoner, fordi de har kvalitetene til å gjøre så mye. Det gjelder også Scott McTominay. Skottland bruker han som midtstopper, jeg bruker han som én av to på midten. Bruno Fernandes kan spille i mange posisjoner, det samme gjelder Marcus Rashford og Anthony Martial, forklarer han, og legger til at er flere årsaker til hvorfor han setter opp laget som han gjør.

– Paul har kvaliteter til å gjøre mye. Det handler om balansen i laget og hvilken ellever du bruker. Han kan gjøre alt og jo friskere han blir, jo mer kan han gjøre, sier Solskjær.

Neste mulighet for Pogba til å vise hva han står for kommer allerede lørdag. Da venter bunnlaget West Bromwich på Old Trafford. Kampen ser du på TV 2 Sport Premium og Sumo fra klokken 20.30.