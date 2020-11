Martin Lepperød fikk streng beskjed av NRK før sending

GOD KVELD NORGE (TV 2): Gutta i radioprogrammet «Karakter» er vant til å by på seg selv, det fikk sjefene i NRK til å ta noen forholdsregler.

Fredag 28. november er det duket for P3-Gull på NRK. Denne gangen er det radioprofilene Martin Axel Henny Lepperød (27), Jonis Josef (28) og Henrik Farley (27) som skal lede musikkprisutdelingen.

– Det er jo en rar tid, og for mange er musikken en ting som hjelper de når de er alene, forteller Farley når gutta er på besøk i God kveld Norge-studio.

Kompisgjengen byr ofte på seg selv og setter hverandre på prøve i radioprogrammet «Karakter». Tidligere i år var de også med P3-aksjonen, hvor de fikk en klar beskjed før sending.

Redd for at de skulle brenne ned studio

Før sending forteller Lepperød at sjefen kom bort til han for en prat.

Martin Lepperød i studio til P3 Morgen. Foto: Martin Habbestad

– Vi skulle ha en natt sammen under P3-aksjonen og da var det bare oss der, alle sjefene dro. Dette vet ikke dere, men da tok han ene sjefen meg til siden og sa: «Vi er oppriktig litt nervøse for at dere tre skal være sammen alene uten noen voksne - kan dere vær så snill og ikke brenne opp studio», forteller Lepperød.

– Men det sa de til meg også, skyter både Jonis og Farley inn.

LEDER P3-GULL: Gutta fra Karakter skal lede årets P3-Gull på NRK. Foto: Marie Myklebostad

– Så at vi får lov til å gjøre P3-Gull på statskanalen - jeg vet ikke hvem som har sagt ja, men det blir spennende, forteller Lepperød.

Liker å kle seg naken

At det blir god underholdning når tre komikere skal lede showet er det ingen tvil om, men det er også blitt en kjent sak at Lepperød har en tendens til å kle seg naken under diverse sketsjer og stunt.

– Vi jobber hardt med redaksjonen ettersom det er viktig for Martin å ha minst ett nummer hvor han kler av seg, forteller Farley.

– Men hvem er det som vi at Martin skal kle av seg hele tiden?

– Martin! Roper Farley og Josef i kor.

– Martin har fått oss naken ved et par anledninger. Vi har vært naken i kjelleren til NRK en gang, legger Josef til og understreker at det var i forbindelse med en innspilling.

Lepperød står selv fint i det å kle seg naken på TV og legger ikke skjul på at det kan skje under P3-Gull.

– Jeg mener at hvis noe er gøy, så blir det enda mer morsomt hvis man er naken. Mest sannsynlig kommer jeg til å være naken. Vi er jo tre komikere som liker å trosse grensene litt, forteller han.

Kjæresten reagerte

Alle guttene har kjærester, som til tider ikke er like fan av alt kjærestene driver med på jobb.

– Hender det at kjærestene blir flaue over dere?

– Nei, ikke så veldig, jeg gjør ikke så mye å være flau over. Nærmeste er når jeg er sint eller sier drøye ting, men hun er verre. Hun er sintere enn det jeg er, forteller Farley.

Lepperød har derimot en litt annen historie.

– Hun synes det var litt vanskelig når jeg tatoverte både hennes og kjæresten til Henrik sitt navn på leggen. Det var det ingen som likte, forteller han.

– Martin trodde jeg skulle bli sint, men det ble jeg ikke, legger Farley til.

Sistemann har en spesiell måte å gjøre kjæresten flau på.

– Jeg prøver ofte å gjøre henne flau. Jeg har en greie at hvis vi spiser på et pent sted så synger jeg «Let Me Love You» av Mario veldig høyt, forteller han og demonstrerer med en trall.