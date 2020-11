Politi­mann tiltalt for vold og tjeneste­forsøm­melse

En nå pensjonert politimann er av Spesialenheten tiltalt for kroppskrenkelse og tjenesteforsømmelse, etter å ha lagt 24 år gamle Qadar Abdi i bakken, under et avhør i desember. Det skriver Fædrelandsvennen.