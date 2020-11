Norsk stortalent belønnet med ny kontrakt – roses av stjernetreneren

Anderlecht bekrefter at den norske unggutten Kristian Malt Arnstad har skrevet under på en kontrakt som strekker seg frem til sommeren 2023.

– Dette er absolutt riktig avgjørende for Kristian og klubben. Han viser fine holdninger på hver eneste trening, og han viser hva han kan. Han fortjener å ta dette store steget, så gratulerer, sier Anderlecht-trener og tidligere Manchester City-kaptein Vincent Kompany til klubbens nettsider.

Da Arnstad skrev under for den belgiske storklubben i september i fjor, var det for tre år. Anderlecht hadde konkurranse fra blant andre Manchester United, AC Milan og FC København om Stabæks unggutt.

Nå belønnes 17-åringen, som fikk debuten for Anderlecht tidligere i høst, med en ny og forbedret kontrakt.

– Jeg føler jeg har valgt helt riktig klubb. De satser på unge spillere og gir dem sjansen som de viste i dag. Jeg er veldig fornøyd med klubbvalget, fortalte han til TV 2 etter debuten for førstelaget.

Arnstad har funnet seg godt til rette i Belgia.

– Jeg bor hos en gjestefamilie. Jeg står opp rundt 08.00, drar på trening, spiser frokost med laget, trener, litt gym etter fotballen, så spiser vi lunsj. Så drar jeg hjem og gjør litt skole. Jeg bor i en bydel utenfor Brüssel. Planen er å gjøre meg ferdig med videregående. Jeg går fortsatt på NTG, fortalte han.