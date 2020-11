Nora Mørk om morens kreftdiagnose: – Hun er utrolig sterk

Nora Mørk (29) åpner opp om da moren ble diagnosert med brystkreft under fredagens «Senkveld med Helene og Stian».

Før sommeren fikk Nora Mørk kontrakt med Vipers i Kristansand, da hun måtte avbryte utlandskarrieren etter å ha spilt proff i den rumenske toppklubben CSM Bucuresti.

Moren hennes, Tirill Mørk (54) hadde fått brystkreft og håndballstjernen dro hjem for å være nærmere henne og familien. I «Senkveld»-studio forteller hun om den tunge tiden.

– Det er klart at det har vært noen tøffe måneder, absolutt, sier Mørk.

Tårene rant

– Hun er utrolig sterk og står godt i det. Heldigvis så er det sånn at det er ganske gode prognoser, sier Mørk til Helene og Stian og fortsetter:

– Hvis dere trodde jeg var en fighter så er det ti-gangen her altså. Hun er tøff og sterk. Vi er positive. Det er bare å fortsette å krysse fingrene og holde motet oppe, forteller hun.

Mørk har vært en fast spiller på det norske landslaget siden debuten i 2010. Siden det har hun vunnet EM tre ganger og VM én gang, i tillegg til Champions League med Larvik i 2011, før hun forlot klubben i 2016.

Du hun fikk sjokkbeskjeden og måtte reise hjem fra Romania, rystet det håndballverdenen. Tårene rant, da hun den gangen fortalte TV2 hva som hadde skjedd.

– Det kom jo veldig brått på da. Samtidig så var det ikke noe tvil om at det var det jeg ville. Heldigvis fikk jeg hivd meg rundt og Vipers heiv seg rundt, forteller hun Helene og Stian.

Setter pris på tilretteleggingen

29-åringen forteller at hun satt utrolig stor pris på at Vipers lagde plass til henne på så kort tid.

– Det er jo ikke normalt å skrive kontrakter i juni. Så at de fikk plass til meg, det er jeg utrolig takknemlig for. Alternativet var jo å bryte en kontrakt og bare bli i Norge, forteller hun.

Mørk forteller at det er rart å være tilbake i Norge, men at hun gleder seg over å ha familien så nærme.

– Det har vært litt rart å være tilbake. De første fire ukene følte jeg at jeg var på sommerferie. Så fikk jeg meg leilighet og det jo koselig å bo i Norge. Det er under fire timer til Oslo og rett hjem til familien så jeg setter pris på det, forteller hun.

«Senkveld med Helene og Stian» ser du på TV 2 og TV 2 Sumo i kveld kl. 22.15.