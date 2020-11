Solbakken kritiserer FCK: – Jeg mistet livsverket mitt

Ståle Solbakken snakker for første gang om sparkingen som trener i FC København. Han innrømmer at det gjorde vondt.

Halvannen måned er gått siden Solbakken uventet måtte forlate sjefsjobben i den danske storklubben. Han hadde en managerrolle der han kombinerte det å være trener og sportsdirektør.

– Det gjør vondt. Jeg mistet mitt lille livsverk, sier en tydelig berørt Solbakken i et intervju med danske TV 3 Sport.

Han innrømmer at det er emosjonelt å snakke om avgangen. Samtidig forstår han at «det er en del av gamet», men reagerer på klubbens begrunnelse.

– Jeg må få lov til å fortelle min versjon, for de (FCK) forteller en versjon som jeg mener ikke er sann. Vi var enige om noe helt annet enn det de sier, men uttaler seg likevel på mine vegne. Det er ikke respektfullt.

FCKs styreleder Bo Rygaard sa under et pressemøte 10. oktober at årsaken til sparkingen av Solbakken, var fraværet av tilfredsstillende resultater i 2020. Selv var ikke nordmannen til stede, men Rygaard avviste at det var en konflikt mellom klubbledelsen og Solbakken.

Søndag kveld skal TV 3 Sport sende mer fra intervjuet med Solbakken. 52-åringen fra Grue trente FC København i mange år over to perioder. Han er klubbens klart mest meriterte trener noensinne.

Jess Thorup har permanent tatt over treneransvaret i FCK.

