Eliteserie-duo tar grep i kampen mot diskriminering

I oktober annonserte Mjøndalens Markus Nakkim og Vålerengas Ivan Näsberg i en kronikk i VG at de ønsker å ta tak i kampen mot diskriminering.

De mener at det er et behov for at spillerne selv kommer på banen.

– Vi spillerne må ta eierskap til problemet selv, og når vi ser at det oppstår situasjoner som ikke er ønskelige, så er det naturlig å gjøre det vi kan for å ta tak i det, sier Markus Nakkim.

Satt sammen en styringsgruppe

– Fotball skal være for alle. Det er så trist om noen skal føle seg utenfor, sier Ivan Näsberg.

I kampen mot diskriminering har de fått med seg alle lagene i Eliteserien, og på sikt vil de få med Toppserien, OBOS-ligaen og resten av Fotball-Norge på laget.

Nå har de dannet en styringsgruppe sammen med Yaw Amankwah (Stabæk) og Kristoffer Barmen (Brann). Sammen har de utformet en mal som Eliteseriens kapteiner skal gjennomgå sammen med lagene sine.

– På den måten får man lufta ut eventuelle misforståelser og snakka ut om dette for å prøve å forebygge eventuelle dårlige holdninger, som vi vil kalle det, eller ignoransen som faktisk kan være årsaken til at folk har kommet med sånne uttalelser i det siste, forteller Nakkim, og fortsetter:

– Vi har blant annet tatt tak i problemstillinger som hvordan spillergruppa ville reagert dersom en av spillerne var åpen om å være homofil, og snakke om hva bevisst og ubevisst diskriminering er.

– Vi har fortsatt en vei å gå, men dette er en kamp vi har lyst til å fortsette å kjempe og det er en veldig viktig sak for oss, forteller Näsberg.

– Noe heltene deres virkelig brenner for

Initiativet er en av flere kampanjer mot diskriminering i idretten og TV 2s sportskommentator, Mina Finstad Berg, synes det er bra at initiativet kommer fra spillerne selv og at de tar eierskap til det.

– Holdningskampanjer er veldig bra, men det er noe helt annet når du har spillere som forplikter seg til å være en del av det, er med på å utforme det og bestemme hva innholdet skal være. Jeg tror det gir en helt annen effekt når det kommer innenfra og tror det føles for mange mer ekte når spillerne har tatt initiativet selv.

Finstad Berg mener også at effekten kan nå lenger ut enn bare toppfotballen.

– Jeg tenker at det er også enormt viktig for barn og ungdom rundt omkring i Norge som har sine forbilder på lag i Eliteserien. Da ser de at dette er noe heltene deres virkelig brenner for.

Kampanjen har fått god respons fra alle lagene.

– Når ting kommer ovenfra og folk forteller det hva du skal gjøre, så tror vi at det kanskje ikke har samme effekt som når vi selv kan organisere oss og prate sammen. Med den responsen som vi har fått fra egentlig hele ligaen, viser det at folk bryr seg og har lyst til å bruke den stemmen man har som spiller i Eliteserien og utgjøre en forskjell, forteller Nakkim.