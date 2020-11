«Hvis Anne-Elisabeth ville gå, så hadde hun gått for lenge siden»

En kvinne som kjenner ekteparet Tom og Anne-Elisabeth Hagen, forteller at hun «vet at det var tøft på 90-tallet», men hun har ingen tro på at en skilsmisse var på trappene.

Kvinnen ble kjent med ekteparet i forbindelse med en jobb hun gjorde tilbake i 2007. Et halvt år etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant, var hun selv inne til avhør i saken.

– Jeg er sikker på at Tom ikke har noe med dette å gjøre, sier kvinnen, som ønsker å være anonym.

Venninnen snakket med Anne-Elisabeth bare noen få dager før hun forsvant 31. oktober i 2018. Enkelte vitner har forklart at hun virket fortvilet i ukene før hendelsen.

– Hun var kjempeglad da jeg snakket med henne. Jeg husker samtalen godt. Hun var ute og luftet valpen sin. Vi snakket i rundt 40 minutter, og det virket ikke å være noe i veien.

– Hadde dere et fortrolig forhold?

– Ja, det opplevde jeg at vi hadde.

– Hva med de som sier at hun var fortvilet?

– Det er riktig at hun var bekymret, men det handlet om at en person hun kjente var rammet av sykdom. Jeg hørte aldri noe om bekymring for ekteskapet, sier vennen.

– Skjønte ingenting

I april ble Tom Hagen siktet for drap eller medvirkning til drap på sin egen kone. Hagen nekter selv enhver befatning med konas forsvinning.

Vennen sier at hun ikke skjønte noen ting da han ble pågrepet. Det kom som et sjokk.

Politiet mener, slik TV 2 forstår det, at konflikter i ekteskapet og en mulig skilsmisse med et påfølgende økonomisk tap er milliardærens motiver.

Årsaken er en ektepakt fra 1993, flere år gamle separasjonspapirer, notater fra begge ektefellene, bryllups- og bursdagskort de har skrevet til hverandre, samt Google-søk knyttet til skilsmisse.

Selv har Hagen i avhør benektet at skilsmisse noen gang har blitt diskutert seriøst.

Hadde gått hvis hun ville

Vennen sier at hun er kjent med at det var en tøff periode i ekteskapet på 90-tallet, men at heller ikke hun har hørt diskusjoner om at Tom eller Anne-Elisabeth Hagen ønsket å skille lag.

– Hvis Lisbeth ville gå, så hadde hun gått for lenge siden. Dessuten er jeg helt sikker på at de hadde løst en eventuell skilsmissediskusjon over en kaffekopp på kjøkkenbordet. Jeg har aldri hørt ekteparet si noe vondt om eller til hverandre, sier hun og legger til:

– Bildet som tegnes av Tom er ille. Han er en ordentlig, etisk og rettskaffen mann. Familiekjær.

Vennen mener at politiet har kommet skjevt ut fra hoppkanten i etterforskningen og at de har låst seg fast i et narrativ om at Tom Hagen er skyldig.

– Jeg får vondt i magen når jeg tenker på det. Tom bruker all sin tankekraft og energi på å finne henne. Alle savner Lisbeth, sier hun.

Også Tom Hagen og ekteparets tre barn har beskyldt politiet for å være låst til hovedteorien om drap. Til dette har politiet svart at de etterforsker saken med flere parallelle teorier, og at de fremdeles ikke kan utelukke at Anne-Elisabeth Hagen er bortført.

– Jeg forstår veldig godt at dette er en krevende og belastende sak for de nærmeste, og jeg forstår at enkelte etterforskningsskritt oppleves som belastende. Vi har et sterkt ønske om å ha dialog, for vi har fortsatt en del spørsmål som vi ønsker svar på, sa politimester Ida Melbo Øystese til TV 2 i mai.

Har brukt 26 millioner ekstra

Vennen til ekteparet sier hun har fryktet at politiet ikke leter aktivt etter Anne-Elisabeth Hagen.

Politiinpektør Agnes Beate Hemiø har sa følgende om letingen da det hadde gått to år siden forsvinningen:

– Med utgangspunkt i gjennomgang og analyse av informasjonen i saken er det kartlagt 122 ulike lokasjoner både i Norge og i andre land. Disse stedene har blitt vurdert og prioritert med tanke på sannsynlighet for at Anne-Elisabeth Hagen kan befinne seg der. Politiet har på ulike måter undersøkt en rekke av disse stedene, sier Hemiø.

Forsvinningssaken har siden 31. oktober 2018 kostet 26,1 millioner kroner i merutgifter. Omtrent 7,1 millioner kroner er utgiftsført i 2020, opplyste politiet 31. oktober i år.