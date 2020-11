Blir ikke å se i finalen

Lørdag er det duket for finale i Skal vi danse. Det er realitydeltaker Nate Kahungu (24), sammen med dansepartner Helene Spilling (24), og fysiker Andreas Wahl (37), sammen med dansepartner Mai Mentzoni (28), som skal kjempe om dansepokalen.

Innspillingen vil foregå uten publikum, men de tidligere kjendis-deltakerne vil returnere for finalen og heie de andre frem.

Vil ikke være tilstede

I hele 13 uker har et knippe kjendiser kjempet om plassen i finalen, mens én etter én har måtte forlate parketten.

Øystein Lihaug Solberg og Maria Lie Ramella var første par som måtte forlate Skal vi danse. Foto: Espen Solli / Tv 2

Første par ut var «Ex on the beach»-deltaker Øystein Lihaug Solberg og dansepartner Maria Lie Ramella. Solberg blir den eneste som ikke returnerer til finalen.

– Øystein kan av private årsaker dessverre ikke være til stede under «Skal vi danse»-finalen, sier Siril Vatne Meling, pressekontakt for programmet, til Se og Hør, som omtalte saken først.

God kveld Norge har ikke kommet i kontakt med Solberg for en kommentar.

Gleder seg

De andre deltakerne ser derimot frem til å heie fra salen.

Youtuber Agnete Husebye (24) røyk ut sammen med Siri Kristiansen (42) og synes både Kahungu og Wahl er verdige vinnere.

– Nå er det to stykker igjen, og det er to dritflinke folk som er i finalen, forteller hun i et intervju med God kveld Norge denne uken.

Radioprogramleder i P4, Michael Andreassen (48) måtte takke for seg under Halloween-sendingen til Skal vi Danse, og oppfordrer alle seere til å stemme på den de synes danser aller best eller den de liker best i finalen.

– Jeg synes begge to fortjener like mye å vinne, sier 48-åringen.

Finalen i Skal vi danse ser du på TV 2 og TV 2 Sumo klokken 19.30, lørdag.