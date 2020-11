Hele Åsane-laget er satt i karantene

Åsane er satt i karantene etter at en spiller testet positivt for koronaviruset.

TV 2 får bekreftet at hele Åsane skal inn i ti dagers karantene.

– Jeg kan bekrefte at en spiller hos oss fikk påvist covid-19 klokken 15:32 i dag. Det var på mange måter fryktelig kjedelig for vi har vært i kanonform i det siste, sier Åsane-trener Morten Røssland til TV 2.

Røssland sier videre at han var forberedt på at dette kunne skje.

– Bergen er blodrødt for tiden og vi følte det bare var et tidsspørsmål før det skjedde. Det er helt utrolig at vi har holdt oss smittefri så lenge egentlig.

– En ting er å bli smittet i Brann, for der har de god kontroll på alle, men hos oss er det mer vrient. For vi har folk som er ute i jobb og som går på skole. For noen uker siden satt vi og fryktet for at dette kunne skje, sier Røssland.

Måtte utsette kamp

Lørdagens oppgjør mot Jerv i Obos-ligaen er foreløpig utsatt.

– Jeg har akkurat kansellert fly og hotellovernatting. Jeg har også ringt til Jerv og informert om situasjonen, samt gitt beskjed til NFF. Vi har prøvd å være litt føre-var og har fått laget en god plan, slik at vi har god kontroll på hva vi skal gjøre dersom det skulle oppstå, påpeker Åsane-treneren.

Åsane kjemper om opprykk i Obos-ligaen og står uten tap på sine tre siste kamper. De ligger foreløpig på kvalikplass med 41 poeng.

I Molde er Ohi Omoijuanfo satt i karantene fordi han har en nærkontakt som har forbindelse til en koronarammet arbeidsplass i Molde, skriver Romsdals Budstikke. Ohi er en av flere ansatte i klubben som er satt i karantene. Molde-spissen sto over fredagens trening.

