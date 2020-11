Et italiensk studie får norske forskere til å sperre opp øynene. Kan det stemme at koronasmitten kom til Italia allerede i september 2019? Nå kan det bli aktuelt å teste også den norske befolkning for antistoffer i denne perioden.

Det var i forrige uke at det italienske kreftforskningsinstituttet, INT, publiserte et studie som viser at det fantes antistoffer mot covid-19 i den italienske befolkningen allerede i september 2019.

– Hele studien er overraskende, og resultatet er overraskende. Hvis dette er riktig, så er det jo virkelig store nyheter. Og da må man jo skrive om historien om covid-19, sier lege og forsker ved Oslo Universitetssykehus, Fridtjof Lund-Johansen, til TV 2.

Han har i løpet av pandemien jobbet tett på forskningen av antistoffer i Oslos befolkning i samarbeid med Folkehelseinstituttet.

DOBBELTSJEKK: Forsker og lege, Fridtjof Lund-Johansen, mener det italienske studiet viser overraskende funn. Nå håper han forskerne kontrollerer resultatet en ekstra gang. Foto: Christoffer Andreassen/TV 2

Studiet fra Italia, som i utgangspunktet skulle være et studie om lungekreft, ble satt på pause på grunn av koronasituasjonen i vår. Men så fant forskerne noe spennende i de blodprøvene de hadde tilgjengelig.

Av de 959 frivillige som deltok i studiet, hadde 111 av dem antistoffer mot covid-19 mellom september 2019 og februar 2020.

– Bør ha flere studier

Men så overraskende funn, krever ekstra nøye gjennomarbeiding, mener Folkehelseinstituttets direktør, Camilla Stoltenberg.

– Mener du at de har tatt feil?

– Det har ikke jeg gått dypt nok inn i denne studien til å mene noe om, jeg mener bare generelt at man bør ha flere studier før man trekker bastante konklusjoner om den type ting, sier hun til TV 2.

MER FORSKNING: Direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, tror det vil komme flere studier på antistoffer mot covid-19 i tiden fremover. Foto: Berit Roald/NTB

Lund-Johansen er enig med Stoltenberg.

– Når man finner noe som er så overraskende og oppsiktsvekkende, så må man være ekstra grundig for å være helt sikker på at man faktisk har funnet det riktige.

Forskeren sier det trengs en uavhengig kontrollmetode for å være helt sikker på at resultatene stemmer.

– Så vidt jeg skjønner, har de målt antistoffer mot viruset hos et stort antall mennesker, og de har brukt én metode på å gjøre det. Det man burde gjøre i sånne tilfeller, det er å bruke to helt uavhengige metoder for å måle antistoffer. For det er sånn at en del av disse målemetodene har feilmarginer, forklarer Lund-Johansen.

Helt sikkert om kort tid

Han mener en slik kontrollmetode vil være på plass innen kort tid.

– Jeg tror det kommer til å gå veldig fort. Om en uke eller to, så vet vi det med sikkerhet.

Italienerne på sin side, mener de funnene de har både er kontrollerte og riktige. På en pressekonferanse torsdag, orienterte de aktuelle forskerne pressen om de funnene som ble gjort.

– Jeg vil understreke noe veldig viktig. Disse resultatene som vi har publisert, er resultater fra studier som er gjort på en streng måte, sa den italienske forskeren Giovanni Apolone under presseorienteringen.

Ingen lignende studier i Norge

Fridtjof Lund-Johansen har testet og forsket på antistoffer mot korona i Norges befolkning i mai og april 2020, og august 2019. Dette viser svært få tilfeller med antistoffer.

Men det finnes ingen lignende studier fra perioden september 2019 til desember 2019.

– Hvorfor ikke det egentlig?

– Dette har jo ikke vært aktuelt før i går og i dag, så vi har ikke hatt noen grunn til å måle antistoffer akkurat i den tidsperioden før, sier Lund-Johansen.

– Vil det være litt mer aktuelt nå?

– Ja, hvis de finner ut at det stemmer, så er det helt klart aktuelt.

Også Camilla Stoltenberg tror det vil komme mer forskning på antistoffer i tiden fremover.

– Kapasiteten til å fokusere på det har ikke vært helt stor nok, men det vil komme studier om dette fremover, spesielt knyttet til innføring av vaksine, sier hun.