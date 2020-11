Overdosedødsfallene i Tromsø: Flere personer er siktet

Politiet har advart mot dødsdop i omløp i Tromsø etter at tre menn i 20-årene har dødd av overdose den siste tiden.

De tre personene ble funnet på privatadresser. Dødsfallene skal ha skjedd som følge av en kombinasjon av alkohol og pillebruk, og politiet gjorde beslag som satte de tre dødsfallene i sammenheng.

Kripos har analysert pillene, og konkluderte med at det dreide seg om Ksalol, som har samme virkestoffer som mer kjente Xanol og Xanax.

Ansvarlig påtalejurist Vegard Tobiassen opplyser til iTromsø fredag at det ble gjort funn av pillene ved de to første overdosedødsfallene, men sier at det – med forbehold – ikke ble gjort funn av pillene i tilknytning til det tredje dødsfallet søndag 8. november.

– Men de døde er alle en del av et miljø der det er kryssforbindelser på tvers av alle sakene, og det er naturlig for oss å se dem i sammenheng, sier han til iTromsø.

Ifølge Tobiassen har flere personer status som siktet i forbindelse med det siste dødsfallet.

– En person er siktet for å ha hensatt den avdøde i hjelpeløs tilstand, men mistanken mot vedkommende har i løpet av etterforskningen blitt svekket. Flere personer har også status som siktet, da vi har tatt beslag og brukt tvangsmidler mot dem, sier politiadvokaten til avisen.

De siktede er både menn og kvinner i 20-årene.