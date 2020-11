Joshua King med positiv koronatest

Joshua King har testet positivt for koronaviruset. Det bekrefter Bournemouth på sine hjemmesider.

– Det går litt bedre i dag. Jeg var ganske syk i går. Var ganske tett i brystet, mistet smak og luktesans, veldig vondt i ledd og slapp, skriver King i en tekstmelding til TV 2.

Tidligere fredag ble det kjent at også Marius Lode, Patrick Berg og Markus Henriksen har testet positivt for koronaviruset i kjølvannet av landslagssamlingen forrige uke som fikk en brå slutt etter at Omar Elabdellaoui avla en positiv Covid-19-test.

King sier til Dagbladet at han var tilbake i England på søndag og deltok i trening mandag og tirsdag. Tirsdag følte hans seg dårlig.

– Jeg var tett i brystet. Da jeg sto opp onsdag, var jeg også dårlig. Jeg kontaktet legen. De ba meg komme, selv om jeg ikke følte meg bra. Jeg ble sendt hjem uten å ha vært i kontakt med lagkamerater. Torsdag morgen testet de meg. Og torsdag kom det positive svaret, sier King, som skal ha avlagt tre negative koronaprøver først.

– Jeg føler meg ikke bra. I går var det ganske ille. Jeg følte meg svak, jeg hadde vondt i hele kroppen, jeg hadde ikke matlyst, jeg hadde ikke smak, jeg hadde ikke lukt. Jeg føler meg bedre i dag, sier King til Dagbladet.

King må nå i ti dagers isolasjon i henhold til reglene fra britiske myndigheter.

Spissen var del av den norske landslagstroppen som ble brutt opp forrige uke etter at Elabdellaoui avla en positiv koronatest. Det resulterte i noen kaotiske dager med avlyst kamp mot Israel, reisenekt til borteoppgjøret mot Romania og påfølgende hjemreise til sine respektive klubber.

Fredag tok NFF, ved direktør for elitefotball Lise Klaveness, selvkritikk for håndteringen av koronakaoset rundt landslaget. Hun sa også at hun forventet at flere spillere ville teste positivt. Det var før nyheten om Kings test.

– Vi må ta selvkritikk på at vi ikke var godt nok forberedt på konsekvensene av det økte smittetrykket. Vi representerer Norges største idrett og skal balansere lidenskap til spillet og ønsket om å tilby fotball i en dyster tid med forståelse av og dialog om en uforutsigbar pandemi. Norske klubber har vært fantastiske i hele året. Men vi i NFF må ta selvkritikk denne uken, sier Klaveness til TV 2.