Taxisjåfør fikk bot da han hjalp eldre med rullestol: – Må klare å bruke to hjerneceller samtidig

På mandag skulle en sjåfør i Taxi Romerike hente en passasjer med nedsatt bevegelsesevne ved en boligblokk på Jessheim.

Sjåføren hadde parkert oppå fortauet, og nær inngangen, for å komme så nær døra som mulig.

Sjåføren hentet passasjeren ved døra og fulgte rullestolbrukeren inn i taxien.

Samtidig som sjåføren hjelper rullestolbrukeren inn i taxien, står parkeringsvakta klar med en bot på 900 kroner.

– Han vet veldig godt at han har parkert ulovlig på fortauet. Det har han gjort fordi han kjenner begrensningene til kunden, sier Tom Staahle, daglig leder i Taxi Romerike til TV 2.

– Må være lov å bruke hodet

Hendelsen får Staahle til å fyre på alle pluggene.

– Sjåføren står å snakker med vakta da han får bota. Istedenfor for å henstille om å sette bilen et annet sted, så får han heller en bot. Det må kunne gå an å bruke hodet. Når man ser at det er en gammel person som har nedsatt bevegelse så må man ha to hjerneceller som fungerer sammen, forteller han.

– Jeg har ingen problemer med å se at kommunen skal følge et regelverk, men det handler om å være smidig og smart i slike situasjoner, utdyper han.

Staahle er redd andre sjåfører ikke vil ta på seg slike oppdrag lenger.

– Det har aldri vært noe problem tidligere, men i det siste har sånne hendelser økt. Mange av sjåførene våre kjenner personene. De vet hvilke begrensinger passasjerene har, og da blir det dumt om de skal få bot for å gjøre en ekstra god jobb, forteller den daglige lederen i taxiselskapet.

Fly forbanna

Staahle uttaler seg på vegne av sjåføren. Nå har de bedt kommunen om å fjerne boten.

– Selvfølgelig skjønner sjåføren at det er ulovlig, men det går raskest inn i bilen uten å risikere noe skade. Vi i firmaet har forståelse for at det er lover og regler, men de er ikke svart eller hvitt. Vi ber derfor om at de viser litt klokskap og fjerner boten, sier Staahle.

– Kan det ikke være at kommunen gir bot, sånn at det ikke skal bli en vane?

– Det er ikke sånn at vi vil stå parkert, det taper vi jo bare på. Vi vil jo naturligvis kjøre så mye som mulig, svarer Staahle.

Uaktuelt å snu

Det er Per Even Johansen, enhetsleder i avdelingen for vann, avløp, renovasjon og vei i Ullensaker kommune som har ansvaret for parkeringsvaktene.

– I utgangspunktet sto bilen parkert på et fortau, og det er ikke tillatt å parkere der. Det er beregnet for myke trafikanter, og de skal føle seg trygge. Hvis det kommer gående, svaksynte eller personer med barnevogn som ikke kommer seg forbi, så må de gå ut i veien. Derfor er det forbudt å parkere der, forklarer Johansen.

Det blir ikke aktuelt å anulere boten.

– I dette tilfellet var det en parkeringsplass to meter ved siden. Det er ikke noe unntak på det, og det er heller ikke aktuelt å gå tilbake på den boten. Dette er en trafikkregler som alle må forholde seg til, sier enheteslederen videre.