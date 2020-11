Lotta Udnes Weng utklasset konkurrentene

Se Weng ta seieren i vinduet øverst! Bilder med tillatelse fra NRK.

Nes-løperen avgjorde løpet opp den siste motbakken. Inn mot mål var ingen i nærheten av henne. Nærmeste utfordrer, Ane Appelkvist Stenseth, ble slått med 2,55 sekunder.

– Jeg hadde ikke forventet å vinne her i dag. Men jeg følte meg bra på stakingen og måtte bare «gunne» på det jeg var god for på slutten, sa Weng til NRK.

Tredjeplassen gikk til Anna Svendsen fra Tromsø. Deretter fulgte Mathilde Skjærdalen Myhrvold, Anikken Gjerde Alnæs og Ingrid Andrea Gulbrandsen.

– Det var en overraskelse. Jeg var ikke favoritten på start, det var Anna som tok det stempelet. En liten underdog som ga alt bare. Jeg gikk så fort jeg kunne og håpet det skulle holde, sier Weng til TV 2.

– Jeg følte meg bra i dag, hadde bra ski og ting klaffet. Det var vel bare det. Akkurat i dag må jeg si at jeg var best, men det er ikke sikkert det er sånn i morgen, eller om to-tre måneder. Sannsynligvis kommer det flere jenter som kan slå meg. Jeg tror ikke jeg skal gjøre meg vant med det her, nei, jeg må fortsatt jobbe på, legger hun til.

Stenseth hadde beste tid i prologen foran Svendsen.

– Lotta var sterk. Men jeg er ikke overrasket over det. Hun viste gode takter på samling for et par uker siden, sa Stenseth.