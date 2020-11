– Jeg håper bare på å få se pappa igjen

Den norske statsborgeren Saad Jider Hayd fikk denne uken dødsstraff for overlagt drap i Somaliland.

Hjemme i Norge har han sju barn og åtte barnebarn. Nå fortviler familien og bønnfaller norske myndigheter om hjelp.

En av sønnene heter Mustafa Hayd. Han er standupkomiker og har blant annet jobbet i NRK-serien «Svart Humor». TV 2 møter ham i Oslo sentrum.

– Jeg har det veldig vondt. Jeg er veldig redd for det som skal skje med faren min. Det eneste som har holdt motet oppe er det norske samfunnet og alle de varme meldingene jeg har fått.

– Hva frykter du skal skje?

– At han blir skutt og drept. Det er det verste som kan skje.

– Hva mener du norske myndigheter bør gjøre?

– Få han hjem. Jeg håper bare å få pappa igjen. Og at barna mine skal få se bestefaren sin igjen, sier en gråtkvalt Mustafa.

Ber om hjelp

På Instagram har han etterlyst engasjement fra statsministeren: «Erna Solberg, jeg håper du beviser meg, min familie og alle oss andre tyngden på at Black Lives Matter? Does it matter?»

I går fikk familien til Saad Jider Hayd vite at den norske borgeren kan bli henrettet i løpet av helgen. TV 2 møter også sønnen Rashid i Oslo.

– Vi fikk sjokk. Det har ikke vært noen rettsak med advokat. Vi har ikke engang fått en dom. Plutselig fikk vi høre i går at han kommer til å bli skutt på lørdag. Nå må norske myndigheter hjelpe oss, sier Rashid til TV 2.

Ved siden av står forsvarer Farid Bouras fra advokatkontoret Elden.

– Vi har gått forbi stadiet med konsulær bistand. Nå må Utenriksdepartementet skynde seg. Her kan alt skje når som helst, sier Bouras.

Dødsdom

TV 2 kom i kontakt med Jider Hayd på telefon, onsdag. Da satt han på en liten celle med 16 andre menn. 55-åringen fortalte at dødsstraff gjennomføres med skudd i Somaliland.

– Her blir man skutt. Det er ti politimenn som skyter samtidig. Det kan skje når som helst. Jeg trenger hjelp fra Norge, bønnfaller Saad Jidre Hayd.

Han er norsk statsborger og i april dro han på ferie til Somaliland. Det er en republikk som erklærte selvstendighet fra Somalia i 1991.

55-åringen har fått dødsstraff for overlagt drap. Selv mener han at ble angrepet av en mann uten grunn og at han forsvarte seg med en spray som var kjøpt på Clas Ohlson.

Påtalemyndigheten i Somaliland mener mannen som ble sprayet døde av forgiftning dagen etter. På grunn av sprayen fra Clas Ohlson er norsksomalieren nå dømt for drap.

UD jobber med saken

TV 2 har bedt statsminister Erna Solberg om en kommentar til saken fredag, men har ikke fått dette.

Pressetalsperson Ragnhild Håland Simenstad i UD, sa til TV 2 torsdag at utenrikstjenesten er kjent med at en norsk borger er dømt til døden i Hargeisa og at de følger saken gjennom flere spor, både i Oslo og gjennom ambassaden.

– Ambassaden vår i Nairobi yter konsulær bistand i tråd med faste rammer. Ambassaden har hatt løpende kontakt med familien og vedkommendes norske og lokale advokater. Ambassaden har også tatt opp saken med lokale myndigheter, sa Håland Simenstad.

Hun sier videre at de har stor forståelse for at dette er vanskelig for nordmannen og hans familien.

– I saker der norske borgere blir idømt dødsstraff vil norske myndigheter engasjere seg for å anmode om at straffen ikke fullbyrdes. Dette er i tråd med norske myndigheters globale engasjement mot dødsstraff.

UD sier at de derfor vil kalle inn en representant for Somaliland i Norge til et møte i Utenriksdepartementet så snart som mulig.