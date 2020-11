Anonym pille-bakmann advarer mot salg av livsfarlige tabletter på glass

Bakmannen innrømmer at det selges farlige tabletter på det illegale markedet.

TV 2 har sporet opp en av bakmennene som står bak omsetning av illegale tabletter i Norge. Han sier han omsetter for mange millioner kroner hvert år. Likevel vil han nå advarer folk om å kjøpe falske piller på det illegale markedet.

De siste ukene har TV 2 fortalt om en rekke overdosedødsfall flere steder i landet. Politiet sier at flere av disse dødsfallene skyldes bruk av illegale tabletter i kombinasjon med andre rusmidler. Det er også oppdaget falske tabletter.

Bakmannen TV 2 har snakket med hevder han omsetter flere hundre tusen tabletter årlig.

- I løpet av et år så kan jeg ha opptil 15 millioner i omsetning.

Mannen vi møter vil naturlig nok være anonym. Han er veltalende og går normalt pent kledd. Privatlivet hans får vi ikke vite noe om. Han sier han har fulgt med i mediene i det siste og fått med seg at det har vært mange overdosedødsfall i høst.



Han er overrasket over politiet i Tromsø som først gav uttrykk for at tre personer trolig hadde dødd av overdose av Ksalol-tabletter som inneholdt det dødelige stoffet fentanyl. Først noen dager senere korrigerte politiet sine egne uttalelser.

– Vi visste hele tiden at tablettene var ekte og det er jo rart at politiet er så bastante før de har undersøkt tablettene, sier han.

BESLAGLAGT: Depot av ulike tabletter Foto: Privat

I en pressemelding skriver politiet i Tromsø at det så langt ikke er gjort uventede funn i beslag av Ksalol-tabletter.

– Politiet har den siste tiden valgt å advare mot bruken av slike piller, da de ofte kombineres med andre narkotiske stoffer og alkohol, skriver leder for felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning i Troms politidistrikt, Ynge Myrvoll.

Bakmannen TV 2 snakker med sier han vet om urent stoff.

Advarer mot falske piller

– Man snakker om at det er urent stoff i tabletter. Hva vet du om det?

– Det vet vi mye om. Det er mye urene tabletter på markedet, narkotiske tabletter klassifisert B, Benzodiasepider og da snakker vi først og fremst om Xanax og Rivitriler, virkestoffet aphasolam og klonasapam. Dette kommer fra Øst-Europa - i glass. Og det er den største faren.

– Glassene, de er farlige så de vil jeg advare mot.

– Så det du sier er at du advarer mot din egen virksomhet?

– På en måte - ja.

– Du omsetter flere hundre tusen tabletter årlig, men likevel advarer du mot det. Det virker jo ikke logisk. Hvordan henger det sammen?

– Det vi omsetter mest for er klassifisert som klasse B, Benzodiasepider og det er i prinsippet, de er klassifisert som narkotiske stoffer, men det skal ikke være mulig å ta overdose av de tablettene alene.

Bakmannen hevder at det ikke nødvendigvis er tablettene alene som tar livet av folk.

– Det som er farlig her er at man kombinerer tabletter med alkohol.

– Men det er vel ingen garanti for at det du driver å selger ikke er det det gir seg ut for å være?

– Man kan aldri være 100 prosent sikker. Vi holder oss langt unna glass.

– Hvordan skal vi tro deg på det?

– Det er ikke noen måter å tro meg på det, men jeg har aldri hatt hendene mine i glass for de er farlige.

Føler ikke skyld

Ute i skogen kommer det til syne store mengder med illegale tabletter av ulike typer og størrelser:

– Tenker du aldri på at det du gjør, fører andre ut i elendighet?

– Når du er i en situasjon som min så tenker du kun på penger, det er det eneste du tenker på hele tiden.

– Føler du deg ansvarlig for at folk dør av overdoser?

– Nei, jeg gjør ikke det.